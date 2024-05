Alberto Orellana renueva como director deportivo del Jerez Industrial

El Jerez Industrial ha finalizado la liga regular en la Primera Andaluza de Cádiz en tercera posición con 58 puntos, se medirá al Cádiz Balón (60), que ha sido segundo, en la semifinal del play-off de ascenso que se disputará a doble vuelta los próximos domingos 26 de mayo en el Pedro Garrido (19:00) y 2 de junio en El Rosal y la entidad ha comenzado a dar los primeros pasos de cara al futuro incluso antes de saber en qué categoría militará.

El club que preside Manuel Queijo ha decidido renovar por una temporada más a Alberto Orellana como director deportivo de la entidad. El jerezano llegó al cargo el pasado verano, apostó por Bruno Herrero como técnico y su labor ha sido sobresaliente en su estreno, de ahí la confianza que la entidad de la Copa y la Venencia han depositado en él.

Orellana sobre el enfrentamiento ante el segundo filial amarillo subraya que "tanto el Algeciras B como el Cádiz Balón son rivales fuertes y parecidos. Los filiales cuentan con jugadores de calidad, que aspiran a ir subiendo peldaños para acabar en el primer equipo. Para ascender, nos tenemos que enfrentar a los mejores, así que nos ha tocado el Cádiz y a por el Cádiz".

Antes de acceder a esta fase de ascenso, el equipo tuvo que afrontar una temporada que no ha sido fácil. "La primera vuelta que hicimos fue espectacular, ni soñando nos hubiese salido igual, y en la segunda tuvimos algunos partidos tontos que se nos escaparon por detalles y llegaron las dudas. Esa fase de la competición no la llamaría racha mala, fue un bajoncillo que dio el equipo porque hasta nos quedamos cortos de efectivos por las lesiones y las sanciones. En toda la temporada hemos perdido sólo seis partidos, los números son muy buenos. Se nos fueron puntos de una forma increíble y esos son los que nos han faltado para ser primeros, aunque el campeón en este caso tampoco tiene el premio del ascenso directo, le toca pelear".

Balance del curso "Los chavales han hecho un temporadón, su rendimiento durante todo el año ha sido espectacular, son grupo de amigos y el vestuario gana puntos"

El director deportivo blanquiazul tiene una sintonía total con Bruno Herrero y lo define como "espectacular, buena persona y gran entrenador. No tenemos ni una queja y ningún jugador puede tener malas palabras para el míster. La plantilla está muy identificada con él. Cuando me reuní con el por primera vez en verano le pregunté qué tipo de jugador quería, qué estilo de juego iba a implantar y me llamó la atención que lo primero que me recalcó es que él quería buenas personas para que el vestuario funcionara. Me llevé una gran alegría porque los dos pensábamos lo mismo, no queríamos gente que nos pudiese destrozar el vestuario porque el vestuario da puntos".

Uno de los jugadores determinantes del plantel industrialista es Dani Herrera, máximo goleador del equipo y de la categoría. Sobre él, subraya: "Tener un delantero como Dani que nos ha hecho 28 goles en esta categoría es un privilegio. Pero no es un privilegio sólo por los goles, también por el trabajo, la actitud y su comportamiento. Es un profesional". Y añade que "ya no es sólo el rendimiento de Dani, es que el compromiso y el rendimiento de todos los chavales durante el año ha sido espectacular. Logramos formar una base de seis o siete futbolistas que han estado en categorías superiores y se nota bastante".

El técnico sólo tiene palabras de elogio para todos los integrantes del plantel, pero quiere resaltar "el papel de los veteranos, que ha sido magistral. Además de aportar muchísimo, son buenas personas y han ayudado mucho a los chavales. La clave está en que son un grupo de amigos, me recuerda bastante al grupo que formamos en el Xerez CD la temporada del ascenso a Tercera. Hay unión, compromiso, buen ambiente... Han hecho un temporadón".

A nivel personal, en su estreno en el cargo se siente "cómodo. El equipo venía de un descenso de División de Honor y salvarse en la última jornada de la anterior temporada y pasar a luchar por el ascenso es un logro. Cuando eres futbolista, todo te parece fácil, pero cuando coges las riendas te das cuenta de que no lo es. Tienes que tomar decisiones que no son fáciles y detrás de todo hay muchísimo trabajo. La experiencia está siendo bastante buena y estoy superagradecido a todos los futbolistas, al cuerpo técnico, al que no se le puede poner ni un pero porque trabajan las 24 horas para los chavales, y a los directivos".

"Ahora, -prosigue- me queda dar el salto a División de Honor, sería lo máximo ascender en mi primer año. De todos modos, hay que tener los pies en el suelo, no nos podemos volver locos, vamos a ir partido a partido. Tenemos que centrarnos en ganar al Cádiz en casa, que es un hueso duro y luego ya veremos. Sinceramente, nuestro objetivo ahora no es ni planificar la próxima temporada ni anda, ganar al Cádiz. Esperemos que acuda mucha gente al campo, que los chavales lo merecen por el temporadón que han hecho. Se lo he comentado a los directivos, que al equipo no se le puede reprochar nada a día de hoy. No hay ni un partido en el que no hayan corrido, la actitud ha sido de diez desde la pretemporada hasta el partido ante el Puerto Real".