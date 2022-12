"Desde pequeño me han inculcado que lo primero siempre es el club"

Alberto Vázquez, hasta este martes entrenador del Jerez Industrial, ha explicado los motivos por los que ha decidido presentar la dimisión al frente del equipo blanquiazul. El guadalcacileño apunta que la decisión la tomó "haciendo valoración" después del último partido disputado en Chapín contra el Bazán y que se trata de "un cúmulo" de circunstancias. Afirma que se siente "superorgulloso" del tiempo que ha pertenecido a la disciplina industrialista y se muestra confiado en que el equipo reaccione. "Hago esto porque entiendo que hay que cambiar la dinámica y sólo estamos a 6 puntos del play-off".

"Esto es fútbol y la vida misma", señala el técnico jerezano tras ser cuestionado por la decisión de dimitir como entrenador del Jerez Industrial: "No puedo decir que se deba a un motivo o a 500, es un cúmulo de cosas que van pasando y llega un momento que hay que valorar si merece o no la pena. Si hubiese seguido estoy convencido de que la situación se habría revertido, pero había que tomar una decisión ya y desde pequeño siempre me han inculcado que lo primero es el club. Pones una balanza y creo que es la mejor decisión porque tampoco quería ser una carga para el club y siempre es más fácil mover una pieza que mover muchas".

Vázquez transmitía su decisión a la directiva el martes por la noche: "He sido lo más honesto y sincero posible y creo que lo mejor era este cambio. Por desgracia esto está montado así, o lo permitimos entre todos, y lo que manda es el resultado. Ha habido partidos en los que hemos merecido mucho más y no se ha dado y eso va minando. Te pitan un penalti en el minuto 91 por un balonazo que se lleva un jugador en la cara y te quedas sin ganar en casa del líder; o tiene 21 ocasiones, 11 disparos entre los tres palos y no entran y no te permiten sumar de tres. En otra dinámica tendríamos más puntos y es verdad que estamos en descenso, pero también a 6 puntos del play-off".

El entrenador se va apenado porque "tenía muchas ganas de hacer algo grande, pero es que la vida no es lo que uno quiere y a veces hay que saber apartarse. Cada vez que pueda, seguiré viendo al equipo y ojalá le vaya bien y consiga el objetivo, de hecho estoy convencido de que equipo hay para conseguirlo. Hay que cambiar la dinámica y por eso he hecho esto".