Álvaro Ordóñez logra la medalla de plata en el Campeonato de Europa

Álvaro Ordóñez se ha adjudicado de forma brillante la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Fisicoculturismo y Fitness en la modalidad Classic Bodybuilding Máster Talla Única (40/44 años) que se está disputando en Santa Susana (Barcelona). Fue seleccionado para representar a España el pasado mes de abril en Alcalá de Henares (Madrid).

El jerezano realizó una excelente competición, tuvo que luchar con atletas de mucho nivel y sólo ha sido superado por el checo Pavel Samek, que se colgó el oro. La medalla de bronce fue para otro español, Juan Manuel Rodríguez, compañero de selección de Álvaro.

Ordóñez, que el pasado mes de diciembre se adjudicó la medalla de bronce en el Mundial disputado en Tarragona, se quedó cerca de convertirse en el mejor deportista europeo en su especialidad. Se muestra "satisfecho porque la temporada está siendo dura con tantas competiciones de alto nivel. El grado de exigencia es máximo pero me llena de orgullo conseguir logros para mi país y para pasear el nombre de Jerez por todas las pruebas internacionales".

El deportista de Jerez, que ya fue campeón de España el pasado año, ahora sólo piensa en "descansar unos días después de haber cumplido un nuevo sueño. Han merecido la pena tantas semanas de duro entrenamiento, de dieta severa y de disciplina para poder competir a un nivel alto".

Además, agradeció "tanto a mis compañeros como a mi familia su apoyo. Especialmente la medalla va dedicada a mi chica, Mauri Karina. Sin su respaldo y su ayuda no hubiese sido posible este nuevo logro, es la que me soporta y me anima en los momentos complicados".