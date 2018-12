Álvaro Ordóñez conquista la medalla de bronce en el Mundial de Tarragona

El jerezano Álvaro Órdoñez sigue cosechando éxitos. En esta oportunidad, ha conquistado una brillante medalla de bronce este sábado en categoría Máster modadlidad Classic Bodybuilding & Fitness (40-44) en el Mundial de Fisicoculturismo, organizado por la IFBB Internacional (International Federation Of Bodybuilding and Fitness) que se ha celebrado en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

El deportista, que dio sus primeros pasos en el culturismo en el gimnasio Fudoshin de la calle Zaragoza, acudió como integrante en su categoría con la selección española después de haber superado una dura selección en Alcalá de Heranes y tras proclamarse campeón de España hace un mes en Pola de Siero (Asturias).

Campeón del mundo se ha proclamado el polaco Marcin Lopucki, que revalidó el título con autoridad, y la medalla de plata se la adjudicó el también español Manuel Sánchez, vigente campeón de Europa. El primer clasificado obtuvo 24 puntos, 30 el segundo y 47 el jerezano, que mostró un buen nivel y plantó cara a los dos primeros pese a su gran potencial.

En la competición han tomado parte más de 600 atletas de 50 países y el nivel ha sido superior al de otras ediciones, de ahí el valor del bronce conquistado por Ordónez, que se muestra "orgulloso. Iba a por todas pero ha sido muy duro, el nivel era importante, sólo hay que tener en cuenta los dos compañeros que me han superado. Estoy muy contento con la competición que he hecho, por haber representado a mi país y por dejar alto el nombre de Jerez en esta modalidad deportiva. Ha merecido la pena todo el esfuerzo que he realizado en estos años".