El Andaluz Paralímpico de Carretera y el VI Premio Clínica Beiman, en el Circuito

El Circuito de Velocidad de Jerez-Ángel Nieto acogerá el próximo sábado 19 de agosto una doble cita con el mejor ciclismo de carretera. Es la jornada elegida para la celebración del Campeonato de Andalucía de Ciclismo Paralímpico 2023 y del VI Gran Premio Clínica Beiman-Bike Jerez, ambos eventos organizados por el CC Mountainbike Jerez y la Escuela Municipal de Ciclismo Bike Jerez y que congregará a más de 450 ciclistas. Una cita inclusiva para el ciclismo que se convertirá en toda una fiesta sobre el trazado jerezano, que ya acogió en 2022 el regional paralímpico y que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Jerez y de la Federación Andaluza de Ciclismo.

Campeonato Paralímpico

A partir de las nueve se celebrará la prueba CRI, con dos vueltas al circuito, que sumarán un total de 8,6 km. Posteriormente, ya a las 13:00, los ciclistas afrontarán la prueba en línea con 4 giros al recorrido para completar 17,2 km en total. Este número de vueltas podrá ser modificado a criterio del jurado técnico asistente a la prueba.

El evento está destinado a todas las categorías de ciclismo paralímpico, masculinas y femeninas reconocidas por la Real Federación Española de Ciclismo. Solo optan a campeonato los ciclistas federados por la FAC con nacionalidad española o comunitaria.

Las inscripciones se pueden formalizar hasta el jueves 17 de agosto a las 15:00 a través de este enlace. Está destinada únicamente a federados y su coste es de cinco euros. Al término de la prueba se premiará con maillot y medalla al 1º y 1ª de cada categoría y medalla para el 2º/2ª y 3º/3ª de cada categoría, así como trofeo que otorgará el club organizador de este esperado evento de ciclismo paralímpico.

Gran Premio Clínica Beiman-Bike Jerez

La sexta edición de esta prueba de ciclismo en carretera comenzará a las 10:00 y está destinada a las categorías masculinas y femeninas desde escuelas hasta júnior, más las femeninas desde sub-23 a máster 60. Será puntuable para CAREBA Cadete/Júnior, Copa Andalucía Carretera de Féminas y Circuito Provincial de Cádiz Carretera 2023 de escuelas y cadete/júnior.

Como en el caso de los ciclistas paralímpicos, el trazado será de 4,33 km, al que los corredores deberán completar un determinado número de vueltas que los jueces árbitro indicarán el propio día del evento.

La inscripción está disponible en este formulario web hasta el el jueves 17 de agosto a las 15:00, con un coste también de de 5 euros. El precio de categoría escuelas es federados 2 euros y no federados 7. A partir de categoría cadete sólo se permite la inscripción de ciclistas federados. Aquellos corredores que no se hayan inscrito a través del formulario web, podrán inscribirse in situ el mismo día de la prueba con un incremento extra de 2 euros. siempre y cuando queden plazas libres.

Aparicio: "Habrá récord de participación"

El evento ha sido presentado en el Circuito de Jerez, en un acto al que han acudido el delegado de Educación y Deportes, José Ángel Aparicio; el vicepresidente de la Real Federación Española de Ciclismo, Manuel Rodríguez; el representante de Clínica Beiman, Santiago Ruiz, y el presidente de la Federación de AAVV Solidaridad, Manuel Cazorla.

Aparicio ha reconocido el esfuerzo enorme realizado por los organizadores de la prueba "en un marco incomparable" y ha resaltado la importancia de este trofeo por ser un ejemplo del deporte inclusivo, de promoción y escolar. "Esta edición va a tener un récord de participación, será un hito histórico", sin olvidar que muchos de los ciclistas paralímpicos inscritos participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El delegado también ha puesto en valor el futuro del ciclismo jerezano mencionando al joven ciclista Hugo Franco, campeón de España y de Europa en cadetes. Dicho esto, José Ángel Aparicio ha tenido palabras de agradecimiento para las instituciones y las empresas colaboradoras. "Esperamos que la ciudadanía de Jerez acompañe a estos deportistas en este evento tan importante de ciclismo, deporte que es un trabajo de equipo y en el que se compite con valores de esfuerzo y solidaridad".

Rodríguez, agradecido al Circuito

Manuel Rodríguez también ha dado las gracias al circuito por ceder sus instalaciones. "Cuesta mucho trabajo sacar adelante la celebración de pruebas de ciclismo paralímpico porque hay que tener en cuenta que son personas que tienen una diferencia de nivel y es muy complicado hacer las pruebas en carreteras por la seguridad, es por ello que la pista del trazado jerezano es ideal para el ciclismo paralímpico".

También ha subrayado la importancia de este trofeo para promocionar el ciclismo entre los más pequeños, los cadetes y los promesas, y ha recordado que la provincia de Cádiz alberga el mayor número de escuelas. Finalmente ha destacado la presencia en el trofeo del equipo jerezano Indeso.

Ruiz y Cazorla, implicados

Por su parte, Santiago Ruiz ha expuesto la implicación de Clínica Beiman con el deporte, de manera especial con el ciclismo. Ahora este centro de salud está realizando estudios premecánicos con el objetivo de incrementar el rendimiento del ciclista y, a su vez, evitar las lesiones y malas posturas.

Por último, Manuel Cazorla, como representante del mundo vecinal de Jerez, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que asista a este trofeo para animar a los participantes, de manera especial a los ciclistas paralímpicos tras definir este trofeo como todo un ejemplo del deporte inclusivo.