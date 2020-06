Antonio Vadillo: "Ha sido un palo"

El jerezano Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal, admitió este sábado que "está claro que ha sido un palo" para su equipo la eliminación en las semifinales de la fase por el título contra el Movistar Inter (3-1) e insistió en la superioridad de su conjunto en el segundo periodo, pero consideró clave el 2-1 de Bebe y las paradas de Jesús Herrero para la victoria del conjunto madrileño.

"Tenemos que seguir. Tenemos que levantarnos. Está claro que ha sido un palo. Veníamos muy mentalizados para luchar por el título de la Liga, para llevárnoslo y no ha sido posible. Estamos ahora fastidiados. Hay que levantarse y volverlo a intentar la temporada próxima", valoró el técnico en la rueda de prensa telemática en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

"Hemos tenido ocasiones para ponernos por delante en el marcador. En la segunda parte hemos sido superiores, hemos dado varios palos... Cuando se ha puesto 2-1, nos ha costado reaccionar", analizó Vadillo, que lamentó: "No hemos tenido acierto de cara a gol. No sé si habrán llegado tres veces en la segunda parte. Después de ponerse por delante, con la situación de cinco para cuatro no hemos estado fluidos".

"Se veía que el que se pusiera por delante iba a tener mucho ganado. Se ha puesto por delante y es un equipo muy acostumbrado a jugar este tipo de partidos, que maneja muy bien el tempo del partido y la situación. Han intentado mantener que el partido sea posicional, han competido bastante bien y se han llevado la victoria", añadió el entrenador.

También destacó la defensa rival y las paradas de Jesús Herrero como decisivas para la derrota: "Sí, sin duda. Sabíamos que evidentemente Inter ahora pues está un poco mermado, que iba a plantear este tipo de partido y superar esa defensa es complicado".