Antonio Vadillo, tres años más en el Palma Futsal

Antonio Vadillo y el Palma Futsal, actual segundo clasificado de Primera División, seguirán unidos tres años más. El técnico jerezano, que acababa contrato a final de temporada, ha renovado su vinculación con el club del que lleva siendo entrenador desde su retirada de las canchas.

El Mallorca Palma Futsal y Antonio Vadillo son casi indivisibles y un matrimonio perfecto que lleva diez años juntos de forma ininterrumpida, cuatro como jugador y seis como entrenador desde que en 2017 se retirara de las pistas para asumir la responsabilidad del banquillo.

👑👑👑𝑺𝒊 𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒛 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂́𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔, 𝒏𝒐 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒂́𝒔…📝 Vadillo 2026

El Palma Futsal viene de firmar el mejor año de su historia con dos finales jugadas -una de ellas en Jerez- y la clasificación para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en su debut europeo. El acuerdo se presentará el lunes en una rueda de prensa en la que estarán José Tirado y Antonio Vadillo.

El club anunció la renovación con una carta a los Reyes Magos en la que el técnico afirma que "este año os escribo para deciros que no me hace falta nada porque tengo todo lo que necesito para ser feliz. Tengo una familia maravillosa y estoy en un lugar maravilloso. Solo os pido salud. Salud para poder sacar mi familia adelante. Salud para poder trabajar en lo que más me apasiona. Salud para intentar siempre ayudar a mi equipo a estar en lo más alto. Soy muy feliz con todo lo que tengo. No necesito nada más. Por eso me gustaría que los regalos que sean para mí los repartáis a los que más los necesiten. Yo solo quiero quedarme así porque estoy donde quiero estar y donde soy feliz".