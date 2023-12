Aplastante triunfo del Xerez CD femenino ante el Cádiz CB Gades (84-48)

El Baloncesto Xerez CD femenino de Liga Nacional N1 ha cosechado este sábado su cuarto triunfo consecutivo al imponerse en el Ruiz-Mateos por un contundente 84-48 al Cádiz CB Gades en la séptima jornada de liga y se han colocado, con un partido menos, cuartas con nueve puntos a tres del líder Bahía Sur San Fernando.

El envite arrancó forma favorable para las de Emiliano Massarelli, que se colocaron 8-0 arriba y obligaron al técnico rival a pedir un tiempo muerto. En todo momento, el control y el dominio fue xerecista ante un adversario débil, que ha ganado un partido y perdido seis desde que arrancó la competición.

La MVP del cuadro azulino fue Paula Cánovas con 22 de valoración, 15 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias, seguida de Camila Paz Weiske con 21 de valoración, 15 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

El técnico azulino destacó tras el encuentro que "era una cita que teníamos que ganar a priori, pero no podíamos confiarnos, por lo que salimos desde el primer momento a por el rival. Salió todo como esperábamos y rotamos mucho más a las jugadoras para probar sistemas y combinaciones nuevas que en otros compromisos no podemos poner en práctica. De todos modos, estuvimos a un buen nivel y este rival no se lo pone fácil a nadie".

Igualmente, Massarelli resaltó: "Esta semana tenemos jornada doble y debemos prepararnos para realizar un doble esfuerzo físico. La cita de este miércoles ante El Palo será complicado, pero estamos trabajando duro y bien para buscar una nueva victoria e intentar igualar al líder Bahía Sur San Fernando".

El Xerez CD femenino se mide este miércoles 6 a El Palo en el polideportivo Ruiz-Mateos (12:00) y el domingo 10 visita a 17:30 al Gymnastica Portuense en El Puerto de Santa María.