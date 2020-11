El Atlético Sanluqueño no se fía del colista Marino

El Atlético Sanluqueño se mide este domingo (13:00) en Tenerife al Club Deportivo Marino. El conjunto de blanquiverde vuelve a viajar a las Islas Canarias, lugar en el que consiguió su primera victoria de la temporada tras derrotar a Las Palmas Atlético, allá por la jornada dos, y la única como visitante por el momento.

Los de Romerito llegan al partido como tercer clasificado con 8 puntos tras su merecida victoria en la pasada semana frente al Marbella, mientras que el conjunto tinerfeño afronta la cita como farolillo rojo del grupo, con tan solo un punto. A pesar de ser el colista, el conjunto entrenado por Kiko de Diego ha merecido más en algunos choques, pero su poco acierto ante la portería rival le está condenando.

Romerito no puede contar para este enfrentamiento con un jugador que estaba siendo fundamental en la defensa, Álex Cruz. Fue sustituido en el partido frente al Marbella por lesión, durante toda la semana ha seguido con molestias y no ha entrado en la convocatoria. El que sí está finalmente es Theo García, completamente recuperado ya de la lesión que sufrió precisamente en las Islas Canarias.

El Sanluqueño se presenta a un partido en el que no deberá confiarse y así se lo ha hecho saber el entrenador a sus jugadores. "Al Marino la gente lo ve con un punto y piensa que está mal pero hemos visto todos sus partidos y es un equipo que tiene unas virtudes muy buenas a nivel ofensivo".

Además, apunta: "Es verdad que están con la necesidad de sumar de tres y tenemos que jugar con ese hándicap. Es bueno puntuar fuera siempre y cuando ganes en casa el partido siguiente, la cuestión es no perder y es lo que vamos a intentar".

El capitán José Romero, que esta temporada no ha sido todavía titular, si será titular este domingo ante el Marino tras la ausencia de Álex Cruz y se muestra ilusionado. Ante la falta de minutos que tiene, ha asegurado que "no estoy acostumbrado a jugar de suplente, pero me toca ayudar al equipo desde el banquillo y cuando llegue mi oportunidad intentaré aprovecharla".

Del rival, afirma el central sanluqueño: "Es un equipo que crea bastantes ocasiones y que nos va a poner las cosas difíciles".