Baile frenético de altas y bajas en el Grupo X

Cara y cruz en lo que a actividad se refiere en el Grupo X, en el que competirán la próxima temporada 23/24 Xerez DFC y Xerez CD. De todos modos, el baile de altas y bajas es frenético y hay intercambio de cromos. Existen clubes que han comenzado ya a montar sus plantillas y las tienen bastante avanzadas, como Deportivo, Ciudad de Lucena o Salerm Puente Genil, y hay otros que por no tener no tienen aún ni entrenador, como Espeleño, Bollullos, La Palma, Gerena, Sevilla C o Utrera. Hay otros dos entidades que también ha realizado movimientos, pero que están pendientes de ser confirmadas de forma oficial en el grupo, Coria y Cartaya, tras el plazo abierto por la Española para solicitar las vacantes por la ampliación de 16 a 18 equipos.

Cádiz

Cádiz tiene el próximo curso a sólo tres representantes, Xerez CD, Xerez DFC y Conil y los tres tienen entrenador, pero los dos últimos apenas han movido ficha y todavía no han realizado ninguna contratación.

El club que preside Viloita anunció la contratación de David Sánchez para el banquillo y también las salidas de Agudo, Bello, Quesada, Rasines, Menéndez, Carri, Aguado y Baeza. Tampoco van a seguir Antonio Miguel, con una oferta del Antoniano, y Ricky, también con propuestas importantes de Segunda RFEF.

Por su parte, el Conil ha firmado a Francis, que suplió a Pérez Herrera en el Xerez DFC y luego dejó su plaza a Romerito, como técnico en lugar de Jesule y, de momento, sólo ha renovado al central Cuervi, por lo que aún le restan deberes.

El Deportivo hará oficial en las próximas horas la contratación de Checa y ya ha firmado a Ranchero, Álvaro Durán, Diego Domínguez, Antonio Jesús y Adri Rodríguez, han renovado Iván Navarro, Migue García, Ramón y Joselito. También se han marchado ya César, Joseliyo, Cascajo, Satoca, Brian, Iván Gutiérrez y Chicho.

Córdoba

Las escuadras cordobesas, a excepción del Atlético Espeleño, se llevan la palma y son los que más trabajo tienen adelantado. El Córdoba B fue el último en terminar la competición al disputar la fase de ascenso a Segunda RFEF y se quedó en el camino al perder frente al Getafe. Diego Caro sigue y su plantilla sufrirá una profunda renovación, ya que ocho jugadores dejarán de ser sub-23 y la intención es la de darles salida y dos van a dar el salto al primer equipo, el centrocampista Christian Delgado y el guardameta Lluis Tarrés.

Por su parte, el Salerm Puente Genil de Juanmi Puentenueva, que repite tras clasificar al equipo para el play-off, es de los que más movimientos ha realizado. Ha incorporado a César Ramón, exportero del Xerez CD y Xerez DFC y al lateral Juan José Carmona, ha renovado a Edu Chía, Salva Vegas, Christian López, Cubero, Álvaro Pérez, Fernando López, Fernando Rodríguez, Mario Sánchez Javi Romero, Cerpa y Pedro Morillo.

El Ciudad de Lucena, de la mano también nuevamente de Falete, buscará el ascenso. De momento, han 'aterrizado' en el Municipal Ricardo Wagner, más conocido como Ricky, centrocampista sub-23 que procede de la UD Torre del Mar y que pese a su juventud tiene ya bastante experiencia en Tercera RFEF; Roberto Barba (24 años), lateral zurdo jerezano, que también puede actuar de extremo, del Calvo Sotelo que estuvo cerca de recalar en el Xerez CD antes del cierre del mercado de la pasada temporada y Lopito, portero del Mancha Real.

El Pozoblanco, con el sello de Cobos, ha renovado al extremo León, al defensa Ángel García y al veterano delantero y capitán del equipo Valentín. Ha despedido ya a Puyi y Brunet. Por su parte, el Espeleño está a la espera de la continuidad o no de Quero al mando de la nave para comenzar a montar la plantilla.

Sevilla

El Gerena, como cada temporada, aún no ha echado a andar, aún no descarta una fusión para dotar al club de mayor potencial y no tiene entrenador, el Sevilla C depende de la planificación también del resto de equipos de la cantera blanca y el Utrera está 'paralizado' de momento tras la dimisión del presidente Antonio Camino, que ha obligado a abrir un proceso electoral, mientras que el Cabecense de Juan Carlos Menudo, que ascendió de División de Honor, ya ha confirmado la continuidad de casi la mitad del plantel: Manu Puerto, Francis, Bucarat, Dani Marín, Soria, Iván Casas, Gonzaga, Francisco, Manu Alonso y los canteranos Diego, Juan Jesús, Manu López y Juan.

El Coria es uno de los equipos que espera la confirmación de la Española para seguir en Tercera por la 'repesca' y ha adelantado faena. Tras la renovación de David Feito, ha firmado al extremo Joaquín Lledó, Julio, Damián, Juan José, al centrocampista ex xerecista Melo, Espada, Ale García y Diego Romero. Una de sus renovaciones más importantes es la del centrocampista Curro Sánchez.

Huelva

La Palma, recién ascendido, y Bollullos ni tienen aún entrenador ni han comenzado a 'montar' sus equipos y el Cartaya se encuentra en la misma situación del Coria, pero apuesta por estar en Tercera RFEF y para pelear por la salvación sin pasar apuros ha contratado a Manuel Juan Limón. Han renovado Miguel Fernández, Marcos Tavira, Lolo, Manuel, Novoa, Fran Palma y el capitán Francis Ruiz. Se han despedido Betanzos y el delantero Adrián Wojcik, que ha firmado por la UD San Pedro.

El Ayamonte de Alejandro Ceballos, que ha regresado al club fronterizo tras pasar el curso pasado sin suerte por el Atlético Central, también está en marcha y se ha hecho con los servicios de Pedro Chacón, siguen por el momento Sebas y Dani Martín y ya no estarán ni Pola ni el mítico Fernando Guisado.

Ceuta

El Ceuta B era uno de los equipos que aún no tenía técnico y la entidad ya ha anunciado la continuidad de Perita y Mohamed Mohamed, que el pasado curso salvaron al equipo y que suplieron a Berlanga. La composición de la plantilla aún no ha arrancado y estará marcada por las necesidades del primer equipo.