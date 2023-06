Todas las normas que Xerez DFC y Xerez CD deberán cumplir en la 23/24

Xerez CD y Xerez DFC ya conocen de forma oficial los requisitos que deben cumplir para poder participar la próxima temporada en Tercera RFEF y sus bases de competición. La RFEF ha hecho oficial la ampliación de 16 a 18 equipos los grupos de Tercera RFEF para la temporada 23/24 y ha puesto punto final a la incertidumbre y al debate que se había generado desde que principios de mayo, antes de la disputa de la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna en La Cartuja, Luis Rubiales anunciase la buena nueva.

Más información Documento: Circular 136 de la RFEF con las normas de competición de Tercera RFEF

La Española ha publicado este martes una Circular, la 136, en la que anuncia que serán 18 los participantes en cada grupo y que las plazas vacantes se decidirán de acuerdo a lo que dispone el Reglamento General. Eso sí, la RFEF no ha indicado qué órgano resolverá, si los jueces de competición de Tercera RFEF de cada Territorial o el Juez de Comeptición de la RFEF, Rafael Alonso Martínez. De momento, la medida mantiene en en el Grupo X al Cartaya y al Coria, que serán rivales del Xerez DFC y Xerez CD.

Clasificación y calendario

Se mantiene una liga a ida y vuelta, en la que el campeón subirá de forma directa a Segunda RFEF.

Inscripción de los equipos

Los clubes deberán formalizar la inscripción de todos sus equipos en las competiciones oficiales de ámbito estatal mediante la plataforma web/digital que habilita la RFEF, antes del 17 de julio de 2023 a las 14:00 h.

Requisitos imprescindibles:

A) Disponer de un terreno de juego de hierba natural o artificial de última generación con una antigüedad máxima de 8 años para la disputa de todos los partidos oficiales.

B) Disponer o comprometerse a disponer de iluminación suficiente para la disputa de un partido oficial en horario nocturno y con luminosidad suficiente (mínimo 500 luxes) para cuando el partido deba ser emitido por televisión en horario nocturno.

C) Presentar un presupuesto mínimo de 80.000 euros anuales para el equipo de la Tercera Federación.

C) Cumplir con los requisitos de supervisión y control económico previstos en el Reglamento de Competiciones.

Solicitud de licencias y número de jugadores

Desde el 1 de julio de 2023 hasta el 1 de febrero de 2024 se podrán hacer fichajes. Cada club podrá contar con un máximo de 22 licencias en su plantilla y no podrá haber más de 16 mayores de 23 años, por lo que podrán tener un máximo de seis sub-23. Los dorsales serán del 1 al 22, con el 1 y el 13 para los porteros.

Jornada y horarios

Los partidos deberán disputarse el domingo según establezca el club local. No obstante, y de conformidad con el Reglamento General, los clubes locales podrán adelantar el partido al sábado en horario comprendido entre las 16 y las 21 horas, sin conformidad del equipo oponente.

Por otro lado, los partidos que disputen clubes adscritos a la Federación de Fútbol de Ceuta en territorio peninsular deberán disputarse en sábado, en horario comprendido entre las 16 y 21 horas o en domingo no más tarde de las 12 horas. Del mismo modo, cuando los equipos peninsulares jueguen en la ciudad autónoma, se deberá respetar el mismo criterio.

Control económico y financiero

La RFEF de cara a la próxima temporada implanta un modelo de gestión más exigente, con el que intentará que los clubes cumplan todos sus parámetros económicos, que van desde el cierre de cuenta de explotación a 30 de junio de la temporada anterior a la previsión de balance también a 30 de junio, presentación de la liquidación de IVA e IRPF y, en su caso de los aplazamientos o también comunicación de los nuevos contratos con jugadores y entrenadores.

Ascensos y descensos

El sistema de competición es regular a doble vuelta, con ascenso del campeón y los clasificados entre el segundo y el quinto puesto disputarán primero una fase de ascenso a ida y vuelta, con segundo contra quinto y tercero contra cuarto. En caso de finalizar en empate, habrá tras prórroga y si persiste la igualada, el equipo mejor clasificado pasa de ronda. El finalista accederá a una última ronda nacional a ida y vuelta, tras sorteo puro, y los 9 vencedores subirán a Segunda RFEF.

La Española, en esta oportunidad, deja clara la participación de los filiales en el play-off de ascenso y también cuando no podrán hacerlo: "Si finalizara primero un equipo dependiente o filial obtendrá el título de campeón, pero no podrá materializar su ascenso si el equipo superior de la cadena del principal o del club patrocinador ocupa una plaza en la categoría a la que se pudiera ascender o si el equipo superior de la cadena del principal o del club patrocinador que estuviera adscrito en dos categorías superiores ocupara posición de descenso a la categoría a la que podría ascender el dependiente o filial y no tuviera opciones de mantener aquella categoría en el momento de finalización de la fase regular de Tercera Federación. Si se diera esta situación, su plaza la ocupará el inmediatamente siguiente clasificado de su grupo, circunstancia que se tendrá en cuenta también a los efectos de los equipos participantes en el Play Off de Ascenso a Segunda Federación".

Descenderán los equipos que ocupen los últimos puestos, en el número que determinecada Federación de ámbito autonómico, con un mínimo de tres equipos por cada grupo. Y, además, en el Grupo X, el eventual descenso de un equipo adscrito a la Federación de Fútbol de Ceuta será cubierto por otro también perteneciente a la misma. En cualquier caso, el derecho de ascenso quedará enervado cuando el grupo de Tercera Federación ya posea un equipo de la Federación de Fútbol de Ceuta.

Los desempates en la clasificación

En el supuesto que dos clubes finalizaran la fase regular con igualdad de puntos, el empate se dilucidará, conforme al Reglamento General, en los siguientes términos en el orden expuesto, salvo que por razones de fuerza mayor deban aplicarse las normas específicas:

Mayor diferencia de goles entre los anotados y recibidos en los partidos disputados entre ellos

Mayor diferencia de goles entre los anotados y recibidos en el cómputo general de la competición.

El que hubiera conseguido el mayor número de goles a favor.

El que hubiera obtenido mejor clasificación en los criterios del juego limpio.

Partido en campo neutral, designado por la RFEF, siguiendo los criterios recogidos en el Reglamento General.

En el supuesto que más de dos clubes fuesen los que finalizaran la fase regular con igualdad de puntos, el empate se dilucidará, conforme al Reglamento General, en los siguientes términos en el orden expuesto y con carácter excluyente: