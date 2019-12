El Básket Xerez CD recupera hoy el partido pendiente en Moguer

Tras dejar escapar la victoria en el último suspiro en la visita al Ciudad de Córdoba, el Baloncesto Xerez CD viaja de nuevo, en esta ocasión a tierras onubenses para medirse al Green Biozone de Moguer a recuperar el partido que se aplazó de la primera jornada. El choque se disputará esta tarde (18:30 horas) en el Pabellón Platero de Moguer con arbitraje de los colegiados Julio Bernal y Antonio Rodríguez.

José María Berenguer, entrenador del Básket Xerez CD, recupera para este partido al base Daniel Monge, aunque no podrá contar con la última incorporación, el base Paco García, al no estar en la plantilla en la fecha del encuentro antes del aplazamiento. En el equipo rival no podrá jugar su fichaje estrella de la última semana, el ex ACB Fulgencio Casanova, que militó en el Cajasol de Sevilla, por la misma circunstancia.

Ambos equipos llegan al partido en momentos de juego dispares: los azulinos con una victoria y siete derrotas, aunque siempre con opciones hasta el último cuarto, por las cinco victorias y dos derrotas de los onubenses.

En los enfrentamientos particulares entre ambas escuadras, el bagaje es favorable a de los xerecistas, que ganaron tres de los cuatro encuentros disputados y solo fueron derrotados en una ocasión, en el partido de vuelta de la temporada 17-18, en tierras onubenses, de un punto (70-69) y tras dos prórrogas. Esa temporada, en el debut en el Ruiz-Mateos del equipo jerezano en categoría nacional, entonces de la mano de Miguel Soto, en la segunda jornada el Baloncesto Xerez CD obtuvo su histórica primera victoria en categoría nacional (76-66).

El club jerezano estudia la posibilidad de reforzarse para encauzar el equipo en la senda de la victoria y no descarta nuevas incorporaciones que den un salto de nivel.