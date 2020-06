Bolli: "Estoy muy ilusionado con este reto de entrenar al Arcos"

José Alba 'Bolli' entrenará la próxima temporada al Arcos CF. La entidad arcense ha elegido al técnico chiclanero para que dirija al equipo, al que tiene previsto presentar este mismo martes en el Antonio Barbadillo.

Bolli llegará acompañado de un preparador físico y también de un entrenador de porteros y ya trabaja desde hace unas semanas junto a la comisión deportiva que se va a encargar tanto de las renovaciones como de los refuerzos que necesita el equipo para afrontar una próxima campaña que se presentará con bastante incertidumbre a causa de la pandemia del coronavirus.

El técnico cuenta con experiencia en el Grupo X de Tercera al haber dirigido en esta categoría al Chiclana, al que ascendió en la 2007/08. Posteriormente, también subió al Industrial, el otro equipo chiclanero, a la División de Honor, además de haber entrenado al Cádiz B y militar en la cantera del Xerez Club Deportivo. Esta última campaña no entrenó y la anterior militó en el sub-23 del Lincoln gibraltareño.

Bolli estuvo en el paquete de entrenadores con los que el Arcos contactó tras despedir al jerezano Alberto Vázquez justo en la semana que la competición quedó suspendida por la crisis del coronavirus. Ambas partes no perdieron el contacto y finalmente Bolli ha sido el elegido para comandar la nave arcense.

El nuevo entrenador del Arcos considera que llega a una buena plaza: "Tercera División, un gran campo, un club consolidado en la categoría... Estoy muy contento e ilusionado de cara a este nuevo reto. He podido ver mucho fútbol, mucho al Conil, al Chiclana, al propio Industrial. Y ya había ganas", apunta.

En cuanto al proyecto que le han presentado, explica: "Después de disputar la fase de ascenso con Pérez Herrera hace unas temporadas, es verdad que económicamente el club no pasa por su mejor momento; el presidente está intentando quitar deuda y el presupuesto será el acorde con el objetivo de alcanzar la permanencia. Esas son las miras y lo que me han trasladado. Esta situación (coronavirus) yo creo que va a igualar mucho porque los equipos no van a tener mucho dinero. Aún así, yo quiero el equipo más competitivo posible. Tenemos tiempo y no hay prisa, quedan los 'play-off' de ascenso a Segunda B y a División de Honor y estamos viendo cosas. La parte buena es que tenemos tiempo suficiente para poder hacer un cesto lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades".

La Tercera sigue siendo una categoría dura aunque no se caracteriza porque haya un juego excelso. Así que el técnico da las claves para ser competitivos: "A lo mejor es una frase manida a la que los entrenadores nos agarramos, pero por ejemplo he visto este año todos los partidos del Conil y realmente no vi ningún equipo que sobresaliera al resto por un juego exquisito o brillante. Sí vi a equipos fuertes, aguerridos y que competían bien, en definitiva esas cualidades que debe tener todo equipo para mantener la categoría".

Y también preocupa el formato de la Tercera del próximo curso, presumiblemente formada por dos subgrupos. "No sé si el formato está ya perfilado. Tengo entendido que se van a hacer dos grupos, pero no sé si se hará por criterios geográficos o, como se está diciendo también, cremallera. Si se juegan 20 jornadas y luego se pasa a una segunda fase para decidir las plazas del 'play-off' y del descenso, al final se jugará un número considerable de partidos y además comprimidos por cuestiones de fechas. Habrá cuatro o cinco clubes que trabajarán como profesionales, pero a los demás nos trastocará los planes, sobre todo si hay muchas jornadas entre semana. Lo que sí convendría es saberlo cuanto antes para ir planificando, la diferencia entre jugar cada siete días y cada tres es abismal".