Alberto Vázquez se despide del Arcos recordando a Antonio Gallardo

Alberto Vázquez, destituido este lunes como técnico del Arcos CF, se ha despedido de la afición y del club arcense a través de una red social en la que asegura pasar un momento "duro" aunque confiado en que esta experiencia le servirá para crecer. El entrenador jerezano desea suerte al Arcos en su lucha por mantener la categoría y agradece el apoyo recibido, acordándose especialmente de Antonio Gallardo, director deportivo fallecido hace unas semanas.

El técnico explica en su comunicado que "se acaba mi etapa en el Arcos", al que desea "toda la suerte y mucho ánimo para seguir trabajando para lograr los objetivos". Vázquez confiesa que son "momentos duros y difíciles, no poder hacer lo que más te gusta en el día a día, pero esto del fútbol es así, seguro que me sirve para crecer y mejorar. Orgulloso del trabajo que venimos realizando desde julio cumpliendo con nuestros objetivos a día de hoy".

El ex del Guada apunta que "me gustaría dar las gracias a las múltiples muestra de afecto, de apoyo, llamadas y mensajes que he recibido. Dar las gracias a los jugadores por el día a día, por su compromiso y trabajo, me quedo con todos los buenos momentos y los tramos de gran juego que dieron, me habéis hecho disfrutar. Totalmente convencido de que conseguiréis el objetivo, sigo creyendo al 100% en vosotros y sé que lo haréis". Sigue el capítulo de agradecimientos con "Ramón, excelente profesional y grandísima persona, te echaré mucho de menos, siempre con tu alegría día tras día. Dar las gracias a Bernardi Gaona, Paquito Moncayo, Agustín Reguera , Miguel Ángel García, Alejandro García y Jose González Rizo, con ustedes no hace falta ninguna palabra, al fin del mundo".

Por último, agradece también "al artífice que ha hecho posible que haya podido disfrutar de todo esto y entrenar este tiempo en su club, muchísimas gracias por confiar siempre en mí, estoy convencido que contigo las cosas hubiesen sido diferentes, muchas gracias por todo Antonio Gallardo".

"Ahora toca descansar, dedicarle más tiempo a la familia, amigos y a mí mismo. Reponer fuerzas para volver con más ganas si cabe cuando haya oportunidad de nuevos proyectos, porque pase lo que pase, me encanta ser entrenador. Lo mejor está por llegar".