Bronce en el Nacional sub-16 para el atleta del Beiman Chapín Jerez Manuel Villalobos

El saltador de altura del Beiman Chapín Jerez Manuel Villalobos ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de España en Pista Cubierta sub-16 celebrado en Oviedo este pasado fin de semana. Villalobos acudía al Nacional después de conseguir el oro en el Campeonato de Andalucía hace unos días.

El atleta jerezano realizó un mejor salto de 1.82, mejorando en dos centímetros la marca con la que obtuvo el campeonato en el Andaluz. Se quedó a sólo dos centímetros del oro, que fue para Pol Mendoza, del U. Colomenca At.; e igualó a Aketza Sumell, del UA Rubí, que terminó llevándose la plata al haber tenido menos fallos durante el concurso.

Manuel Villalobos inició con nervios y derribó el listón a las primeras de cambio sobre el 1.62, una altura muy asequible para su marca personal. Templó y a la segunda intentona superó la barrera, al igual que el 1.67, en este caso a la primera. También pasó el 1.72 sin fallo, pero no así el 1.76, cayendo el listón en el primer salto y superándolo en el segundo. Estuvo a punto de caer eliminado en el 1.79, al no sobrepasar la barra en los dos primeros intentos. Curiosamente, saltó a la primera sobre el 1.82, pero no pudo pasar de ahí, derribando el listón en sus tres intentos sobre el 1.84.

También representó los colores del Beiman Chapín Jerez en Oviedo la pertiguista Marta Macías, que acabó su concurso en la sexta posición, lejos del oro, que fue para Cristina López (Sierra Norte Córdoba) con un mejor salto de 3.45, pero sí quedándose a 20 centímetros del bronce (3.20) que se adjudicó la atleta del Viguesa Atletismo Lisa Vosberg. La medalla de plata fue para Noa Martínez (3.28), del Noia Catalunya.