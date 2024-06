Bruno Herrero: "Es una pena, teníamos mucha ilusión en ese ascenso"

Al Jerez Industrial se le acabó la temporada este domingo al caer en El Rosal contra el Cádiz Balón por un gol a cero. Los jerezanos, terceros en la clasificación y con el factor cancha perdido, necesitaban ganar para pasar a la final del play-off de ascenso a División de Honor. Tras una buena temporada en liga, el equipo de Bruno Herrero no ha podido rematar la faena y se queda a las puertas.

El técnico valoraba así el encuentro: "Ha sido un partido muy feo, no hemos estado metidos. Creo que nos ha salido un mal partido en el peor día después de llevar una temporada buenísima. Es una pena porque teníamos ganas de seguir un par de semanitas más compartiendo vestuario y teníamos mucha ilusión en ese ascenso, pero le doy la enhorabuena a los chavales por la gran temporada que han hecho. Esto es fútbol y hay que seguir para adelante".

Precisamente, en lo de seguir adelante, el técnico tiene el ofrecimiento del club para continuar la próxima temporada, aunque el míster jerezano aún no sabe si seguirá en el banquillo industrialista: "Lo hablaremos, estamos ahí y veremos cómo va el verano. Me han dicho que quieren que siga y me voy a plantear qué haré el año que viene. No lo tengo claro. Aquí he estado comodísimo y estoy contentísimo de lo que he vivido este año. Esta semana nos sentaremos con el club y a ver qué hacemos", dijo.

Volviendo a lo que fue el partido, la eliminatoria pudo cambiar en el minuto 13 cuando Dani Herrera se plantaba ante el meta cadista Pérez, fallando el mano a mano: "Ha sido de las pocas que hemos tenido claras. Dani lleva toda la temporada marcando goles y no le vamos a echar encima... esto es fútbol, no hemos estado bien porque nosotros somos de generar muchas más ocasiones y creo que sólo hemos tenido esa", afirmaba el técnico.

Bruno achacaba el mal partido a que "han influido un poquito los nervios, el viento también, no se podía jugar muy bien a la pelota y a veces nos ha sacado del partido. Ellos han estado bien plantados y le damos la enhorabuena porque tienen muy buen equipo. Hemos estado con poca claridad de ideas con balón, perdido muchos pases tontos y lo achaco a los nervios, nos ha podido un poquito esa presión, no hay que darle más vueltas".

Tampoco ayudó la tensión que hubo entre varios integrantes del banquillo y el cuarto árbitro. "Creo que nos hemos sacado nosotros mismos, hemos parado el partido cuando lo que deberíamos de haber hecho era jugar, nos hemos tirado piedras a nuestro tejado. Es la situación, los nervios y esa presión", dijo.

El 1-0, además, fue fruto de una "falta de concentración, ellos lo han hecho bien y hay que darles su mérito, pero viene de una falta previa que no era. Creo que el árbitro para mi gusto ha estado un poco casero, todas las faltas y amarillas eran para nosotros y eso también influye. El cuarto árbitro ha estado metido en nuestro banquillo y creo que para el otro no ha mirado nunca. No me gusta echar la culpa... del resultado es nuestra, pero sí es verdad que son cosas que te van desgastando durante el partido, una faltita, otra, sólo dirigiéndose a nosotros, pero ellos también tienen su papel".

Y a modo de balance general del año, señala que es "buenísimo, pero es una pena irnos con esta sensación porque estábamos jugando muy bien, llevábamos nueve partidos sin perder y aparte siendo muy sólidos. Me quedo con la temporada y no con este partido".