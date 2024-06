El Jerez Industrial dice adiós al ascenso

El Jerez Industrial se ha despedido del sueño del ascenso a División de Honor tras caer en El Rosal -ahora rebautizada como Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz- ante el Cádiz Balón por un gol a cero, cerrando una temporada en la que los jerezanos acabaron la liga en la tercera plaza. El equipo de Bruno Herrero, que ha sufrido un arbitraje de lo más casero, no realizó un buen partido, sólo tuvo una ocasión clara en la primera parte, pero Dani Herrera, con cero a cero, falló en el mano a mano y recibió el único tanto del partido en una falta de concentración imperdonable en un partido de estas características. La reanudación fue un quiero y no puedo de los blanquiazules, sin entrar en ningún momento en el partido, sin ritmo por las continuas interrupciones y sin encontrar el camino para crear ocasiones.

Obligados

Los jerezanos habían empatado en el partido de ida disputado en el Pedro Garrido y necesitaban la victoria, bien durante los 90 minutos o en la prórroga si se llegaba con empate al término del tiempo reglamentario. Bruno apostó de inicio por Reyes en la banda izquierda como gran novedad y su equipo no salió mal al partido. Kevin probó fortuna con un disparo centrado y a los 13 minutos Dani Herrera tuvo la ocasión de desnivelar la eliminatoria a favor del Industrial, pero tras recibir de Iván Olmo a la espalda de los centrales fallaba el mano a mano con Pérez. Ahí se acabó prácticamente la producción ofensiva de los industrialistas.

Creció el Cádiz Balón con Dimas -mucha calidad en las botas del 10 amarillo- y Niza, que en la primera mitad hizo lo que quiso en la banda derecha. La primera intentona amarilla la protagonizó Dimas con un lanzamiento con la zurda que se marchó fuera. Y a los 24 minutos cambiaba la decoración del encuentro. Una falta más que dudosa en la frontal la sacaba Marcos hacia Niza cuando todos esperaban el lanzamiento. El 7 entró por la derecha en el área y ponía el balón en el área pequeña, donde Luis Morales remataba anotando el único tanto del encuentro.

A la media hora, la tensión subió varios grados tras una caída de Dimas en el banquillo visitante producto de un resbalón cuando intentaba evitar un fuera de banda. Primera trifulca entre jugadores que de nada servía a los intereses de los jerezanos, necesitados de un gol para llevar la eliminatoria a la prórroga. Hubo palabras entre los banquillos y del visitante hacia la pequeña grada donde había varias personas del staff técnico cadista.

Tuvo la sentencia el Cádiz Balón en otra jugada de Niza y posterior remate de Luis Morales que se estrellaba en el palo de Samu. Pintaba fea la cosa para el Jerez Industrial, incapaz de responder con fútbol al 1-0 aunque a balón parado siempre tenía la opción de meterse de nuevo en la eliminatoria.

Entra Rober Luna

Movió el banquillo Bruno en el descanso, quitando del campo a Selu Olmo, retrasando a Reyes al lateral izquierdo y dando entrada a Rober Luna. Pero los jerezanos no encontraban el camino y comenzaban a perder balones en salida de balón que a punto estuvo de costarles caro. En una mala entrega de Erik a López estuvo cerca Luis del segundo, pero intentó sorprender a Samu desde lejos y el remate se fue a la derecha. Pereira anotó el 2-0 en el 55', aunque el gol era anulado por fuera de juego y otra pérdida, ahora de Antonio Sánchez, no la supo aprovechar el propio Pereira.

Faltaba media hora, pero a partir de ahí no se jugó a nada. Jon Erik vio una amarilla que bien pudo ser roja, entraba por él Nico para darle más movilidad al juego y tuvo una falta que pegó en la mano de un jugador de la barrera, pero el árbitro hizo el gesto de que la tenía pegada al cuerpo. Pasaban los minutos y el Jerez Industrial no creaba ocasiones. El colegiado expulsaba al delegado industrialista y también a Jon Erik cuando el central ya estaba en el banquillo. Se añadieron 8 minutos que fueron algunos más, pero el Cádiz Balón no sufrió más de la cuenta y se jugará el ascenso con el Guadiaro, que a su vez ha eliminado al Algeciras B.

Al Jerez Industrial sólo le queda hacer balance de una temporada que comenzó muy bien, siendo líder en el primer tramo liguero y que sufrió un bajón tras el regreso de las vacaciones de Navidad. Con Alberto Orellana renovado y al frente de la dirección deportiva, queda saber si Bruno Herrero continúa al frente del equipo. El club quiere que siga y en los próximos días se tomará una decisión.