Caballero seguirá en el Jerez Industrial una temporada más

Manuel Caballero, el autor del gol del ascenso del Jerez Industrial a División de Honor, ha renovado su compromiso con el club de la copa y la venencia para la nueva temporada en una categoría en la que se estrenará la entidad jerezana.

El canterano cuajó una gran campaña el curso pasado, con el broche final del tanto que daba el ascenso al equipo de Javi Rivas en Arcos contra el Balón de Cádiz. Caballero se pudo quitar la espina de la temporada anterior, cuando se quedó a las puertas de subir con el cuadro industrialista, y ahora afronta su tercera temporada en el cuadro blanquiazul.

El jugador se muestra "muy contento e ilusionado por poder estar un año más en el club del que salí de pequeño. Sobre todo, quiero agradecer a la directiva el esfuerzo que ha realizado para que me pueda quedar. Esperemos encontrarnos con un año muy bonito, porque nos lo merecemos después de que hace dos temporadas nos llevásemos un varapalo".

El atacante zurdo pide a los aficionados que se saquen el carné y que llenen La Juventud como ya hicieron en Arcos. "Les digo a cada uno que dé el doscientos por cien para abonarse y para ayudarnos. Este año nos va a hacer mucha falta porque todos sabemos que bajan siete equipos y va a ser una temporada muy complicada. Les pido que estén con nosotros como estuvieron el día de la final. Sería muy importante sentir el calor de 400 o 500 personas en la grada".

A Caballero le ha convencido el proyecto que le ha presentado la directiva desde el primer momento. "Aparte del cariño y el sentimiento que le tengo al club, la directiva me presenta un proyecto para estar a corto plazo en Tercera División, que es donde mínimo se merece estar. No me lo he pensado". El atacante cree que lo primero debe ser "conseguir la permanencia y a raíz de ahí estar lo más arriba posible".