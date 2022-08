Raúl Ramos y 'Stoweman' se coronan en el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar

El segundo ciclo de carreras de caballos en Sanlúcar ha concluido con la disputa del Gran Premio Ciudad de Sanlúcar V Centenario de la I Vuelta al Mundo, la cita estrella de la temporada de turf que organiza la Real Sociedad de Carreras con 8.000 euros para el primer clasificado y una dotación de 13.600.

El hipódromo natural de Las Piletas acogió de nuevo a un gran gentío que no se quiso perder la prueba estelar de la temporada. Desde horas antes del inicio de la prueba la playa lucía una gran entrada, así como los palcos, que han vuelto a estar atestados tras la pandemia.

El Gran Premio Ciudad de Sanlúcar se lo llevó -no podría ser otro- Raúl Ramos, líder de la estadística con nueve victorias entre los dos ciclos, montando a 'Stoweman', de la cuadra Mallow Gran Canaria y preparado por Óscar Anaya, el otro gran triunfador de la temporada sanluqueña. Ramos, que ya había ganado varias carreras con este ejemplar, llegaba al paddock emocionadísimo y lanzando un "¡Vamos!" a lo Rafa Nadal tras superar a 'Powerful Sole' y Ricardo Sousa y a 'Sir Roque', ganador en 2021, con Jaime Gelabert.

Luego se paraba ante los micrófonos de Costa Noroeste para realizar sus primeras declaraciones como ganador del Gran Premio: "Es un caballo muy luchador, de los más que he visto y cuando me he ido cuerpo y medio me he dicho "hoy sí, 'Stoweman'. Todavía no me lo creo, lo estoy asimilando. No había un claro favorito, pero creo que a priori era sobre el papel el que menos... pero para mí no, para mí 'Stoweman' tenía cosas que decir y las ha dicho".

El premio Alta Expresión Covap, prueba destinada para amazonas y gentlemen para caballos y yeguas a partir de 3 años en adelante, se lo ha adjudicado 'Aarash', de la cuadra Reza Pazooki y monta de la italiana Sara Giavarini, que firmaba dos de tres tras ganar también el premio Toyota Nimauto con 'Dimax' en la jornada del miércoles. 'So Hi Storm', montado por Diego Sarabia, tomó la punta en los primeros 1.000 metros de la carrera luchando con Gormaz. En los 400 finales, por la línea de arriba despuntó 'Aarash' superando a 'Tiermes', mientras que 'Urogallo', el favorito, terminaba tercero.

Once caballos -finalmente se caía del programa 'Sam Bellamy'- participaron en el premio Caja Rural del Sur, primera parte del handicap con un lote muy playero con hasta cinco ganadores de carreras durante los dos ciclos de esta temporada en las playas sanluqueñas. La prueba, para caballos y yeguas de tres años en adelante, se disputaba sobre una distancia de 1.600 metros y 7.480 premios a repartir entre los cuatro primeros clasificados.

'Mauro' comenzó marcando el ritmo de carrera durante el primer tramo de una prueba que comenzó a decidirse en los 500 metros finales cuando los jockeys comenzaron a mover a sus caballos. Finalmente, 'Iron Duke', con la monta de Ignacio Melgarejo superaba por apenas una cabeza a 'Percy Green' y Raúl Ramos, el líder de la estadística en Sanlúcar con ocho triunfos. 'As time goes by', con Jaime Gelabert a la fusta, caballo ganador del premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, acababa en la tercera posición también cerca del segundo puesto.

El broche de oro a la temporada ha sido el premio Manzanilla Solear de bodegas Barbadillo, segunda parte del handicap con nueve caballos en liza para cubrir los 1.600 metros de distancia. El favorito cumplió con los pronósticos y 'Cossío' se alzaba con el triunfo con la monta de Ricardo Sousa en un apretado final con 'Impressionant' y 'Melampo', montados por Borja Fayos y Vaclav Janacek respectivamente.

Clasificaciones

Premio Alta Expresión Covap

'Aarash' - Sara Giavarini 'Tiermes' - Pablo Gredilla 'Urogallo' - César Alonso

Premio Caja Rural del Sur

'Iron Duke' - Ignacio Melgarejo 'Percy Green' - Raúl Ramos 'As time goes by' - Jaime Gelabert

Gran Premio Ciudad de Sanlúcar V Centenario de la I Vuelta al Mundo

'Stoweman' - Raúl Ramos 'Powerful Sole' - Ricardo Sousa 'Sir Roque' - Jaime Gelabert

Premio Manzanilla Solear