Carta de despedida de Antonio Bernal, expresidente de la Gaditana de Fútbol

José Antonio Bernal dejó el pasado sábado su puesto al frente de la Federación Gaditana de Fútbol, cargo que ostentaba desde 1991. Lo hizo público en la Asamblea General de la RFAF, a la que asistió Luis Rubiales, presidente de la Española, que le impuso la medalla a una trayectoria intachable, un galardón que va a premiar a los dirigentes que llevan al menos 30 años en la Federación, siendo Bernal el primero en recibirlo.

El ya exdelegado en Cádiz de la RFAF, que seguirá en su cargo de vicepresidente de la Andaluza, ha querido despedirse con una carta:

"Queridos compañeros,

En la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Andaluza de Fútbol del pasado 17 de julio de 2021 se anunció el cese de mi responsabilidad como presidente-delegado de la RFAF en Cádiz. Fue un acto muy emotivo y agradezco de todo corazón al presidente de la Federación Andaluza, Pablo Lozano, y al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, sus palabras hacia mí y hacia mi trayectoria como delegado en Cádiz.

Ha sido una decisión personal y, como os podréis imaginar, en absoluto fácil de tomar. Lo había estado meditando durante el último año y creo que era el momento idóneo esta Asamblea General para anunciar mi marcha y poner fin aquí a mi ciclo como máximo responsable en Cádiz. Han sido tres décadas trabajando intensamente en el día a día del fútbol gaditano junto a un grupo de personas extraordinarias sin las cuales no se podría haber conseguido. Me llevo la amistad y el cariño de todos ellos en la Federación en Cádiz, de los que están… y de los que ya nos dejaron. Ellos tendrán siempre mi admiración y mi respeto. Gracias.

En mis agradecimientos quisiera incluir a tantas personas e instituciones que quizás haría esta despedida interminable. Por eso y porque las despedidas deben ser justas en su extensión y claras en su exposición, por favor sentíos todos agradecidos los que de una u otra forma habéis ayudado, participado, colaborado, trabajado o contribuido a ensalzar y crecer en el fútbol, fútbol sala y fútbol playa gaditano todos estos años.

No obstante, permitidme que en esta despedida haga una breve parada en los clubes. Después de más treinta años conociéndolos, tratándolos, gestionando y compartiendo tanto con ellos, no pudo más que estar muy orgulloso del trato que me han dispensado y de la gran cantidad de objetivos que hemos alcanzado juntos. Las diferencias han sido evidentes en ocasiones, como sucede en otros ámbitos de la vida, pero el éxito ha estado en que hemos sabido encontrar los puntos de acuerdo necesario para seguir avanzando de forma satisfactoria. Desde aquí pido perdón si en algo me equivoqué en mis decisiones o actuaciones, pero aún en esos casos encontré siempre la comprensión y el compañerismo de los clubes de nuestra provincia. Gracias de corazón y os deseo un buen camino futuro porque vuestro progreso y vuestros éxitos serán los de todo el fútbol gaditano.

Quiero deciros que no estáis solos. El testigo lo recoge una persona de muchos años de fútbol y con una capacidad de trabajo envidiable. Pedro Curtido es un directivo joven, ex futbolista profesional formado desde la base, que conoce nuestro deporte en todas sus facetas y niveles. Desde estas líneas, deseo grandes éxitos para el nuevo presidente-delegado de la RFAF en Cádiz, quien con su propio estilo y equipo marcará el nuevo rumbo de la delegación y del fútbol gaditano.

Hasta siempre compañeros, hasta siempre amigos.

Antonio Bernal Rosado".