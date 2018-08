Cerrado el nuevo convenio para la utilización de Chapín

Laura Álvarez, teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos y Deportes, y el presidente del Xerez Deportivo Fútbol Club, Rafael Coca, que ha asistido acompañado del tesorero azulino, Tomás Villena, han rubricado en el edificio Jerez 2002 el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad xerecista para el uso del Chapín por parte del club para la temporada 18/19.

Este convenio contempla que el Municipal sea la sede como local del XDFC tanto en los 21 partidos de la Liga regular como de los partidos de 'play-off' de ascenso en caso de que el equipo azulino lograse la clasificación para su disputa.

La rúbrica de este convenio regula el uso de tal instalación municipal sobre la base del artículo 24 de la Ordenanza Reguladora de instalaciones deportivas municipales, ya que el XDFC es equipo de Tercera tras haber logrado el ascenso la pasada temporada.

La primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha subrayado que "es un convenio que establece las bases de las relaciones con el Xerez DFC, que es un club muy importante de nuestra ciudad. Este convenio favorece que el club pueda utilizar Chapín como sede cumpliendo una serie de compromisos que están plasmados en el convenio sobre su uso".

Del mismo modo, Álvarez ha explicado al presidente azulino las tareas de adecentamiento final que ha acometido Deportes en el estadio de cara al inicio del campeonato liguero, con el refuerzo de las estructuras de los banquillos, limpieza integral del estadio (el club ha colaborado en una de sus partes) así como en la renovación de la seguridad de las puertas del Fondo Norte. Asimismo, ha avanzado a Rafael Coca que se está trabajando para poder reactivar lo antes posible el marcador electrónico .

Por su parte, el presidente del Xerez DFC, Rafael Coca, ha destacado: "Como club tenemos el objetivo de fomentar el deporte-base y llevarlo a lo más alto y, lógicamente, que el primer equipo siga creciendo ahora que nos estrenamos en Tercera. Por ello, la normalidad en las relaciones institucionales con nuestro Ayuntamiento es clave para crecer en todos los aspectos como club. No dejo de reconocer la buena predisposición que tiene el Ayuntamiento con nuestro club y la atención que siempre nos da Laura Álvarez y su equipo".

Asimismo, el presidente de la entidad azulina ha manifestado que "no somos una potencia y debemos ir de la mano del Ayuntamiento. Afortunadamente, nos hemos encontrado con una Delegación de Deportes que se brinda a prestar colaboración con nosotros y estamos encantados".

El Xerez DFC iniciará la temporada ante el Sevilla C el próximo domingo, a partir de las ocho de la tarde en casa, y las expectativas con vistas al desarrollo de la misma "son positivas, aunque reconocemos que es una categoría muy difícil. Debemos ser cautos pero, sin duda, este club es muy importante y especial y no se puede permitir el lujo de estar en Tercera División por estar. Tenemos que mirar hacia arriba, hacia lo más alto. Si lo conseguimos, bien. Si no lo conseguimos, otro año será", ha afirmado Coca.

Según los últimos datos, el XDFC se acerca ya a la cifra de tres mil socios "y en cuanto a número somos el colectivo deportivo con mayor número de Jerez. Nuestra masa social irá creciendo a medida que siga creciendo el equipo. Reiteramos que la colaboración del Ayuntamiento es básica y que afortunadamente hemos encontrado 'feeling' con la delegada de Deportes", concluye Rafael Coca.