Como muchos otros jerezanos, Carlos César Núñez Gago tuvo que salir de la provincia hace muchos años para labrarse un futuro laboral, en su caso dentro del siempre competitivo mundo del fútbol sala. Muy pronto encaminó su futuro hacia los banquillos, primero en el Florida ("si de algún sitio me siento, es de un pequeño pueblecito, La Barca de la Florida", asegura en su interesantísimo blog futsalmundo.com donde relata experiencias deportivas y vitales), luego gracias a Paco Aguilar (secretario técnico del Caja San Fernando en la década de los 90), que le dio la posibilidad de entrenar al filial del Caja San Fernando. Dirigió al Algeciras FS y posteriormente al Castro Urdiales, Playas de Salou, Zamora y Fuconsa Jaén antes de dar el salto internacional. Luego llegaron experiencias en Japón, Italia, Francia y Qatar, donde entrenó seis años, primero al Al-Shahania y cinco temporadas al Al-Rayyan, con el que conquistó la liga qatarí. La temporada pasada se hizo cargo del Bluewave Chunburi tailandés, histórico del fútbol sala del país asiático, con el que se ha proclamado campeón de liga.

El difícil para todos año 2020 le ha supuesto la nominación a mejor entrenador del mundo entre una pléyade de técnicos reconocidísimos dentro del deporte del 40x20. Se ha mostrado sorprendido y orgullo de estar en la lista de diez candidatos, aunque "sinceramente, me pilló por sorpresa". Un amigo, las tantas de la noche -hay seis hora de diferencia con España- le envió un mensaje dándole la buena noticia. "Luego ya llegaron mil mensajes más de Jerez, La Barca, Chiclana, de gente allegada, los medios... No soy persona de tener mucha actividad en el móvil y estos días han sido de locura. Se agradece".

Mejor entrenador del año. Suena bonito, aunque no cree que vaya a lograr el premio. "Por la trayectoria de esos premios, se suelen dar a entrenadores que están en ligas más importantes que la tailandesa. Es una de las más importantes del mundo, pero no tanto como la brasileña o la española. Creo que el premio caerá como todos los años en España o en Brasil y especialmente este año creo que en Brasil. Ricardinho lleva una trayectoria muy buena y ha ganado la liga sin perder un partido. Me sorprendería mucho si me dieran el premio, pero para mí estar ahí es algo impensable, estoy muy contento".

Estar lejos de su hijo es lo que peor que lleva, sobre todo en estos momentos tan duros para todos. Lleva "un año" sin poder visitar Jerez y "claro que se que echa de menos. Ahora no hay competición y no ver a la familia pasa factura, pero tenemos que ver que es una situación atípica y en estos tiempos tan complicados no me puedo quejar".

La pandemia en Tailandia

En Tailandia las cosas no están ni mucho menos como en España. "Ahora estamos en una especie de 'lockdown' porque ha habido un repunte de casos, pero unos 200 para una población de 69 millones de habitantes". ¿Se hacen mejor las cosas en Tailandia o en los países asiáticos? Va un poco con la cultura de cada sociedad. "Aquí son muy responsables, si el gobierno toma una serie de medidas preventivas, la gente lo acata. Si dice que no se salga de casa, la población no sale. Aquí no hace falta ir persiguiendo a nadie. Hacemos vida casi normal. Está bastante controlado. El problema es que si sales del país luego es casi imposible entrar porque no permiten regresar a las personas que vienen de países de alto riesgo como España".

César sigue, en la medida del tiempo que tiene disponible, el fútbol sala español y está también pendiente del Xerez Toyota Nimauto. "Tengo una gran relación con Jesús (Azurmendi) y con Fernando, a quien tuve en mi etapa en el Caja San Fernando. De vez en cuando hablamos y cuando tengo la oportunidad veo los partidos. Me da pena que no tengamos más apoyo".

Y es que en Jerez y en toda la provincia de Cádiz hay mimbres para hacer el cesto. Lo que falla es precisamente creer en la idea. "Nuestra tierra es un poco particular, nadie es profeta en su casa. No es una tierra que dé oportunidades, tuve esa experiencia cuando estaba en el Caja San Fernando, no se apostó por la gente de aquí. No se lo recrimino nunca a nadie, en nuestra tierra es natural que te tengas que ir fuera para tener oportunidades que no te dan en la tuya, se valora menos a la gente". "Hay un elenco muy grande de deportistas, tanto jugadores como entrenadores, para poder hacer un equipo y estar en Primera en una zona muy cómoda, pero desgraciadamente no hay estructura para eso".

El técnico Jerezano se encuentra ahora inmediatamente inmerso en el trabajo de la confección de la plantilla. "Con el COVID el tema económico es muy delicado, hay que hacer muchos ajustes, nos está afectando como a todos los clubes", explica.

¿Regresar a España?

Y la eterna pregunta. ¿No ha tenido ofertas para regresar? "Te voy a contestar sinceramente. No he recibido ofertas para volver a España. Afortunadamente fuera no me han faltado nunca. ¿Volver? Me gustaría, mi hijo está allí y lo echo bastante de menos y estaría más cerca de él, pero tampoco te puedes ir a cualquier club por estar allí. El nivel de la liga española ha bajado, no quiero que se tomen a mal mis palabras, pero no es como antes y se juntan las dos cosas, que no he tenido ofertas y que no tengo un especial interés en volver porque no me resulta muy atractiva la liga. Pero no voy a negar que si me llegase una oferta interesante, no ya a nivel económico, también en cuanto a proyecto, la consideraría". Y mirando atrás, se queda con "el crecimiento personal, las experiencias vividas, eso es un tesoro".