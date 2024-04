"Hemos dado otro paso al frente, me quito el sombrero ante mis jugadores"

Xerez DFC y Xerez CD se veían las caras en un derbi con mucho en juego y, como casi todos los encuentros de este tipo, tuvo más emoción que brillo. El Deportivo se adelantó en el marcador en el primer tiempo, pero le costó luego mantener el tipo ante un rival que apretó en la segunda mitad y que logró las tablas. Los de Checa siguen primeros en solitario con el punto tras el tropiezo del Ciudad de Lucena y los de David Sánchez, cuartos y tienen ahora al Pozoblanco a cuatro.

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, se ha mostrado satisfecho con el punto, ha destacado la gran temporada que está realizando su equipo, agradece el apoyo a la afición y cree que no sufrieron ante un rival frente al que tuvieron las oportunidades más claras.

–¿Qué sensaciones le deja el empate ante el Xerez DFC?

–Al final lo que me queda es que tengo que estar orgulloso de mi equipo y de nuestra afición. Nos estamos enfrentando a grandes equipos y que etas alturas de temporada todavía dependamos de nosotros mismos y que sigamos primeros dice mucho de ellos y de la buena campaña que estamos haciendo. Me quito el sombrero ante ellos porque son el motor de todo.

–Sin Adri, ha trastocado el centro del campo y la delantera...

–Hemos dado entrada a Charaf y a Joselito y buscábamos posesión y ganarle la posición a sus espaldas. Sabemos que sus laterales suben bastante y creo que lo hemos conseguido, aunque en los primeros quince minutos ellos estuvieron muy bien y nos robaban en campo contrario. Luego, una vez que nos quitamos la presión, ya comenzamos a mejorar, tener posesiones en campo contrario y les hicimos bastante daño a su espalda y conseguimos que tuvieran que defender cerca de su portería. Al final, estos partidos se resuelven por pequeños detalles y así ha sido. El encuentro ha sido muy igualado, con dos buenos equipos, que ha querido tener la pelota y hacerle daño al rival. Me voy muy contento con el resultado y, especialmente, quiero destacar la gran temporada que están haciendo mis jugadores y, como he dicho antes, es para quitarse el sombrero.

–La parte alta de la tabla se comprime con los resultados de la jornada, ¿cree que se pueden meter más equipos en la pelea por el liderato?

–Esto no se va a decidir hasta el final, va a estar muy reñido. De todos modos, a mí lo que me interesa es mi equipo. Con este empate, hemos dado un paso adelante porque el FC llegaba a este partido con una racha estupenda, haciendo muy buen juego y en su casa le hacen mucho daño a los equipos rivales. Hemos sufrido poco, excepto a balón parado porque ellos tienen un buen lanzador. Las ocasiones más claras han sido nuestras y me voy contento porque el plan de partido ha salido como pretendíamos.

–¿Considera escaso botín el empate por lo que comenta de las oportunidades más claras?

–Me voy con la sensación que debemos seguir mejorando. Al final, su gol está mal defendido por nuestra parte, aunque hay una primera falta a Diego que no pita. No nos organizamos rápido y marcaron. Está claro que ante buenos equipos como es el FC cualquier detalle de estas características te penalizan. Luego, intentamos ir a por el segundo gol, pero no nos llegó. Tuvimos una de Armengol y otra de Juan Mari y nos vamos atacando en su portería. Eso dice mucho de mi equipo.

–¿Qué le ha parecido el ambiente con más de diez mil personas en las gradas?

–Esto es un espectáculo, pero lo llevamos viviendo durante todo el año. Nuestra afición es increíble. Mirar para el frente y ver toda la grada llena de aficionados es para estar orgullosos de los nuestros, tenemos que seguir y hacer que ellos también se sientan orgullosos, aunque creo que lo están y así lo expresan. Estamos en el camino, esto no va a ser fácil, pero el objetivo lo tenemos más cerca.