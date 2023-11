Claro balance a favor del Xerez DFC en los derbis contra el Xerez CD

Las dinámicas son diametralmente opuestas. El Xerez CD afronta el derbi contra el Xerez DFC en lo más alto de la clasificación como líder en solitario del Grupo X de Tercera RFEF, aunque los de Checa se llevaron un buen palo esta pasada jornada en su visita al Bollullos, recibiendo los primeros goles de la temporada y encajando la primera derrota. En la acera opuesta, el XDFC sólo es 12º con 12 puntos, a 11 de su adversario, pero los derbis tienen su propia historia y las dinámicas no cuentan. Además, los de David Sánchez tienen los números de su parte.

En efecto, las estadísticas están a favor del Xerez DFC, que ha puntuado en siete de los ocho enfrentamientos con el Deportivo, con un balance de cuatro victorias, tres empates y una única derrota. En esta ocasión, por plantilla y dinámica, es el Xerez CD el que parece contar con todo el favoritismo. Los de Checa están invictos como locales -aunque sólo han ganado tres de sus cinco partidos en casa-, mientras que los de Sánchez acumulan cuatro derrotas consecutivas a domicilio.

Antecedentes

El primer derbi entre los dos Xerez fue en la temporada 16/17, el único en División de Honor. Ambos equipos se veían las caras en la segunda jornada liguera, los entrenados por Carlos Fontana como locales en Chapín tras caer en la primera jornada contra el Cádiz B y los de Dani Pendín después de un empate ante el San José. Aquel primer duelo fue histórico y acabó con triunfo de los visitantes por un gol a dos. El primer tanto en la historia de los derbis entre los 'xereces' lo hacía Alberto Orellana, actual director deportivo del Jerez Industrial, a los 28 minutos de juego. Carlos Cuenca igualaba el partido apenas dos después y al filo del 90, Barba decidía el encuentro.

Cuatro triunfos del XDFC, tres empates y una única victoria del XCD en ocho partidos

En el partido de vuelta, ambas escuadras firmaron tablas. Javi Tamayo adelantaba al XDFC mediada la segunda parte y José Vega establecía el 1-1 definitivo con un tanto desde los 11 metros. Aquella temporada, el Xerez CD daba el salto de categoría a Tercera División tras una segunda vuelta impresionante, mientras que el Xerez DFC fracasaba en su intentona de ascenso, acabando la temporada con Juan Luis Aguilocho en el banquillo tras las destituciones de Pendín y Juan Antonio Sánchez Franzón.

Tres empates seguidos

Xerez CD y Xerez DFC se reencontraron en la campaña 18/19 tras el ascenso de este último a Tercera División. El primer duelo de la temporada fue en casa del XCD, encuentro que se disputó en La Juventud -aún no se llamaba Pedro Garrido- y el choque acabó en tablas y sin goles en un partido que ambos entrenadores, Nene Montero y Masegosa, plantearon a no perder. El Deportivo afrontó el partido con bajas y con problemas, para no variar entonces, extradeportivos. Isra, capitán de los locales, fue expulsado en los minutos finales.

En Chapín, de nuevo 0-0, un resultado que hizo daño a un Xerez DFC que peleaba por meterse entre los cuatro primeros para disputar la fase de ascenso. Los de García Tébar fueron ligeramente mejores en la primera mitad y el equipo de Calle en la segunda. Resultado justo. Esa fue la liga en la que el Xerez DFC se quedó a las puertas del play-off con los mismos puntos que el Algeciras de Emilio Fajardo, que siendo cuarto acabó ascendiendo a Segunda B.

Dos victorias del Xerez DFC

La campaña 19/20 fue la de la pandemia del COVID-19 y precisamente el último partido antes de que la competición frenase en seco fue el Xerez CD-Xerez DFC. Pero antes se disputó en la primera vuelta un encuentro que acabó con claro triunfo del XDFC con tantos de Bello y Sergio Narváez -que pasó de un lado al otro- y con incidentes después de que el meta Pizana, suplente de Camacho, recibiera un monedazo que le abrió una brecha en la frente. Aquella campaña, el XDFC se mostró muy superior a un XCD que estuvo a punto de no salir a competir -incurrió en incomparecencia en Arcos y se salvó in extremis- y la diferencia se vio tanto en la ida en La Granja como en la vuelta en Chapín.

El derbi se ha vivido en tres campos diferentes: Chapín (6), Pedro Garrido (1) y La Granja (1)

En efecto, en el Estadio, nuevo triunfo de un Xerez DFC que se impuso por dos goles a cero con tantos de Edet y Antonio Bello. Los de Iosu Uribe eran terceros con los mismos puntos que el Ciudad de Lucena al parar la competición y ambos equipos se enfrentaron en la primera eliminatoria por el ascenso. A los lucentinos les valía el empate para pasar y así fue en un partido con mucha polémica por un gol legal anulado a Álex Colorado.

Una para cada uno

Los dos últimos partidos entre Xerez DFC y Xerez CD fueron en la campaña 20/21, que acabó con el ascenso del equipo de Pérez Herrera a Segunda RFEF. En este doble enfrentamiento se produjo el hasta ahora único triunfo del Deportivo frente a su rival de la ciudad. Fue en el partido de ida por estas mismas fechas, disputado en Chapín y con el XDFC como local. El equipo que por entonces entrenaba Poveda se colocaba líder gracias a aquella remontada con los tantos en el tramo final de Rares y Chuma tras el 1-0 de Javilillo a los 5 minutos de la segunda parte.

Las tornas cambiaron en el encuentro disputado en La Juventud, ya con Esteban Vigo en el banquillo. El XCD afrontaba el encuentro tras perder en Los Barrios y cesar a Poveda, pero el 'Boquerón' no dio con la tecla y al cuadro de Pérez Herrera, en franca mejoría, le bastó con un gol de Jacobo en los primeros minutos. En la segunda parte, Camacho le hacía una espectacular parada a Rares en lo que pudo ser el empate. Aquel partido marcó un antes y un después.

El XCD ya no fue el mismo y acabaría la temporada segundo de su subgrupo, mientras que el Xerez DFC se proclamaba campeón e iniciaba la segunda fase -por coeficientes- como el mejor colocado para un ascenso que se dio en Puente Genil, donde siete días después perdía su oportunidad el cuadro de Esteban.