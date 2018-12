"Creamos muchas ocasiones pero nos cuesta finalizarlas"

Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, lamentó las muchas ocasiones falladas por su equipo, que sólo pudo empatar con el Tarifa, dejando escapar otros dos puntos y sin poder aprovechar los tropiezos de varios rivales directos.

El técnico de Lebrija vio así el desarrollo del partido contra los tarifeños: "En la primera parte hemos tenido muchas ocasiones para poder irnos al descanso con una brecha importante en el marcador. Hemos hecho muchas cosas bien, pero no hemos tenido suerte una vez más. Hemos tenido goles prácticamente a placer y no hemos concretado y en el descuento, que se había ido incluso un minuto de lo que la árbitra había dicho, pues hay esa jugada del penalti y se meten en el partido. A partir de ahí, en el segundo tiempo hemos ido arriba y según ha ido pasando el partido hemos arriesgado mucho, dejando a tres atrás para intentar tener más movilidad por dentro. En ataque no podemos decir nada porque hemos hilado muchísimas jugadas de gol pero no hemos rematado y nos ha llegado el segundo gol cuando creo que ni ellos lo buscaban. En un córner que no sé qué es lo que ha pasado, habrá que ver las imágenes por si hay un fallo de marca", explicó. Luego, "lo hemos intentado todo, hemos empatado y fuimos a por el tercero sin conseguirlo", finalizó.

El preparador industrialista echó de menos hombres importantes como Pascu y Raúl Vidal y declaró que "no estamos teniendo suerte en es aspecto porque cuando caen no lo hace uno sino dos o más, como la semana pasada, que perdimos a todo el centro del campo". "Era -prosiguió- un partido sin historia, de 3-0 en la primera parte y en la segunda buscar una contra y matar el partido. Hemos echado en falta la finalización".

"Si en algo somos expertos es en los saques de esquina y no nos puede pasar lo que nos ha pasado"

El empate en el descuento de la primera parte del Tarifa pudo pasar factura psicológicamente porque "es lógico, de poder llevar un 2-0 mínimo al descanso te vas con empate y hay que levantar al equipo, decirles que está haciendo las cosas bien. En la segunda parte se ha intentado, hemos tenido un par de ellas al principio hasta que ha llegado el gol de ellos. Más que psicológicamente creo que es la finalización. Si no creas ocasiones sí puedo estar preocupado pero no es el caso, hemos tenido 15 ataques peligrosos", apuntó.

En este aspecto, es algo que el equipo está evidenciando durante toda la temporada: "Sí, somos un equipo que creamos muchísimas ocasiones de gol y no las materializamos en un porcentaje amplio y en momentos claves, porque con un 2-0 prácticamente sentencias el partido y no te expones a que en cualquier momento el rival te haga un gol, te pongas nerviosos y ellos vayan a más. No estamos teniendo suerte y espero que sí la tengamos cuando lleguen los momentos clave". "Esto al final es cuestión de rachas, hemos metido dos goles, hemos podido meter cinco y lo preocupante para un entrenador es no crear ocasiones, si no las tienes es que algo falla en el proceso, si al final se trata de materializarlas se debe más a la calidad del futbolista", comentó.

Por otro lado, el equipo también ha perdido solidez defensiva. El Tarifa trató bien el balón y en algunas fases del partido puso en aprietos a la zaga local, que encajó los dos goles a balón parado, el segundo tras un córner. "Nos está penalizando. Los últimos cinco minutos de la primera parte no la gestionamos bien, le empezamos a dar oportunidades a la contra y en una cosa que somos expertos como son los córners, tanto ofensivos como defensivos, pues no puede pasar lo que nos ha pasado. Aparte de la materialización, como el otro día en Chiclana nos condenan dos errores individuales, más de lo mismo. A lo mejor si el partido lo matamos en la primera parte no estamos hablando de eso", dijo.