Dani Pedrosa, curva y embajador del Circuito de Jerez

Dani Pedrosa fue el absoluto protagonista de la I Gala del Motor que se ha celebrado en el Circuito de Jerez. El piloto español, que ha dejado las carreras para enrolarse como desarrollador en la estructura del equipo KTM de MotoGP, tendrá a partir del próximo Gran Premio de España una curva con su nombre, uniendo el suyo al de grandes pilotos españoles como Ángel Nieto, Jorge Martínez 'Aspar', Peluqui, Álex Crivillé, Sito Pons y Jorge Lorenzo.

El tricampeón ha elegido la número 6 del trazado, la conocida como curva Dry-Sack, "porque ahí siempre pasan cosas. Es uno de los puntos claros para adelantar, se deciden carreras y diría que el que sale primero de ahí tiene el 60 por ciento de la victoria".

El anuncio oficial de la curva trajo también como sorpresa el ofrecimiento que la alcaldesa, Mamen Sánchez, hizo al piloto para que se convierta en embajador del Circuito de Jerez en todo el mundo, cosa que aceptó con la humildad que caracteriza al catalán. La alcaldesa se dirigió a los presentes diciendo que "le hacemos dos ofrecimientos, uno de ellos ya lo sabe y ha venido aquí para que delante de todos vosotros nos diga que sí o que no -comentó entre risas-, porque luego lo tiene que aprobar el Consejo de Administración de Cirjesa. Las cosas hay que hacerlas bien. La primera es ofrecerle una curva en el Circuito de Jerez. En septiembre le preguntaron que dónde le gustaría tener una curva y contestó: "si tengo una curva en el Circuito de Jerez eso sería mágico. Pues aquí estamos para cumplir su deseo", palabras que provocaron un aplauso unánime de los presentes en el 'ovni' del Circuito. "Y en segundo lugar -prosiguió-, nos gustaría también que aceptaras ser embajador de este Circuito. Queremos nombrarte embajador de un Circuito que conoces al milímetro".

El piloto, visiblemente emocionado, tomó la palabra: "Lo primero es dar las gracias a la alcaldesa y al teniente de alcaldesa. Para mí, como dije en su día, era mágico. Hace muy poco me nombraron Leyenda de MotoGP y ahora este nombramiento y tener una curva en uno de mis circuitos preferidos es lo máximo. La suerte me ha acompañado siempre aquí y siempre que he venido me he sentido especial en esta pista. Tener una curva a mi nombre compartiendo con el de otros grandes pilotos españoles y de aquí es un honor, un privilegio y me siento abrumado. Así que gracias", señaló.

Posteriormente, la propia alcaldesa hizo de periodista y preguntó a Pedrosa por qué había elegido la curva 6. "Tampoco había muchas -bromeó-. Es una curva especial, donde pasan muchas cosas. La 6 es de las bonitas, pasan muchas cosas en todas las carreras y siempre tiene historias que contar". Luego, añadió: "Es una curva sobre todo de adelantamientos. No el último, pero casi el último que se usa en las últimas vueltas para ganar la carrera. Si sales primero tienes casi el 60 por ciento de la victoria. También es importante estar fino en las primeras vueltas, porque cuando sales en grupo al llegar ahí se ven caídas, en la primera vuelta no hay mucho espacio y es importante estar bien colocado. Es una curva donde pasan cosas", resumió.

El piloto, que rodará este martes y el miércoles con la KTM en el Circuito, reconoció que "cuando era pequeño, Jerez ya era una referencia en el mundo de los de circuitos y, de hecho, cuando vine la primera vez a correr aquí fue especial; aquí corrían los grandes campeones a los que veía en la tele. Me llena de orgullo, también para mi familia, que no está aquí, pero están todos muy agradecidos", comentó. También elogió y animó a la escuela de formación y al equipo de competición del Andalucía Jerez Motor Talent que lidera José Luis Cardoso, también presente en la gala junto a varios de los jovencísimos pilotos de entre 7 y 12 años: "Cuando les veo a ellos con ganas de empezar, tan pequeños, y con gente que les apoya y les ayuda es importante, igual que tener el respaldo de un Circuito tan importante. El trabajo del futuro es el que se hace en el presente. Apoyo esta iniciativa".

La I Gala del Motor de Jerez estuvo presidida por la alcaldesa, Mamen Sánchez; acompañada por la presidenta de Diputación, Irene García; el viceconsejero de Turismo, Diego Ramos; el teniente de alcaldesa y vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván; el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Antonio González; el presidente de la Andaluza de Automovilismo y Motociclismo, Manuel Alonso y Juan Álvarez, respectivamente; Enrique Aldama, en representación de Dorna; el piloto conileño Marcos Ramírez; y el director del equipo Jerez Andalucía Motor Talent, José Luis Cardoso.