Jerez cumple el sueño de Pedrosa

Hace historia quien deja una huella imborrable en la memoria colectiva. Por simple cuestión de prestigio, sólo deberían tener reconocimiento público aquellos elegidos para la gloria que se la ganen a pulso. En el caso de Dani Pedrosa, ha sido de justicia la concesión de una curva en el Circuito de Jerez, donde su impresionante curriculum vitae cuenta, entre otros, con cuatro memorables triunfos y la proeza de ser el piloto español con mayor número de podios (11 -diez de ellos consecutivos-) en los 33 años de existencia del trazado andaluz. Es decir, merece todos los honores el perseverante tricampeón, como Leyenda viva del motociclismo que es.

Con el emotivo acto celebrado ayer en el ovni del Circuito, Jerez da por cumplido el sueño que Pedrosa desveló en el Gran Premio de Zaragoza de este mismo año, cuando el concienzudo periodista de Motorbike Magazine, Álex López-Rey, le preguntó si había algún trazado en el que deseara tener una curva como la que acababan de otorgarle a Marc Márquez en Motorland: "Uno de mis preferidos es Jerez. Ese sería para mí un sitio mágico en el que tener una curva con mi nombre", respondió Dani Pedrosa con la autoridad moral y deportiva que le distinguen. A partir de ese momento, su legítima aspiración se convirtió en digna y firme propuesta para las autoridades jerezanas que, con la Alcaldesa Mamen Sánchez al frente y la gestión solvente e impecable de Santiago Galván, Vicepresidente de Cirjesa (empresa pública que dirige el Circuito de Jerez), han hecho realidad ese sueño con la misma determinación y acierto que también demostraron uniendo el nombre de Jerez al del mítico Ángel Nieto.

"Ya puedo decir que he hecho historia", declaraba un emocionado Pedrosa tras ser homenajeado ayer en el trazado andaluz, donde el 1 de mayo de 2019 inaugurará ese viraje que le honra, concretamente el número 6, segundo dígito del dorsal (26) que siempre ha defendido el genial piloto español. De momento, Dani Pedrosa Ramal puede presumir ya de un cuadro con el plano del Circuito, que le fue entregado en la Gala del Motor celebrada este martes, donde aparece con claridad la curva que lleva su apellido. Muy agradecido por tal reconocimiento, el motociclista nacido hace 33 años en Sabadell resumía la trascendencia de esta distinción: "Acabo de retirarme de la competición con el honor de ser nombrado Leyenda de MotoGP y de que una curva se llame Dani Pedrosa en el Circuito de Jerez. No puedo pedir más".

Pese a la humildad que le caracteriza, Pedrosa es digno acreedor de ese viraje en Jerez, como así lo atestiguan sus demoledores resultados en este circuito. El tricampeón de motociclismo destaca como el piloto que más podios consecutivos acapara en este trazado andaluz, pues desde 2005 hasta 2014 se subió al cajón de los mejores en diez ocasiones ininterrumpidas, siendo por tanto el español que más podios ha logrado (11) en los 33 años de historia del Circuito de Jerez. En ese mismo ranking, a nivel internacional y en todas las categorías, sólo le supera Valentino Rossi, que hasta el momento ha logrado 15 podios, aunque hay que tener en cuenta que el italiano comenzó a participar en el Mundial cinco años antes que el piloto catalán. Dani Pedrosa logró cuatro victorias en Jerez, por lo que ocupa el segundo puesto en el ranking de triunfos que encabeza Jorge Lorenzo, ostentando ambos idéntica posición en lo que a 'poles' de MotoGP se refiere, pues el mallorquín cuenta en su haber con cinco y el Castellar del Vallés posee tres. Por lo que respecta a vueltas rápidas de pilotos españoles, Pedrosa cuenta con tres y ocupa el segundo puesto por detrás de Crivillé, que logró cinco. En general, las estadísticas sitúan a Dani Pedrosa como uno de los pilotos con mejor palmarés global en la historia del Circuito de Jerez. Su prestigio está sobradamente acreditado.

Con tres títulos mundiales en las pequeñas categorías de 125 y 250, el campeón sin corona de MotoGP ha cubierto 18 años brillantes en la competición activa, en los que ha defendido con fidelidad a Honda y Repsol. Conocido como el 'pequeño Samurai' (admira la cultura japonesa), Pedrosa atesora un gran palmarés en el que destacan tres subcampeonatos en la máxima cilindrada e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos, además de 31 victorias en carreras (54 totales entre las tres categorías que ha competido), 40 segundos puestos y 41 terceros, con 112 podios de 216 grandes premios disputados. A todo ello hay que unir sus 49 'poles' y 64 vueltas rápidas, siendo el tercer piloto de la historia con más número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (232), seguido de Agostini (159).

Nacido en Sabadell en 1985, Dani Pedrosa se inició en el Campeonato de España minimotos en 1996 y ganó el título dos años después, aunque la falta de recursos le hicieron plantearse su paso al ciclismo. Pero en el año 1999 apareció la Copa Movistar que buscaba jóvenes promesas y, pese a que no llegaba a poner los pies en el suelo subido en una moto de 125, el mítico Alberto Puig le escogió para llevarlo a lo más alto y Dani no le falló. Su exitosa carrera deportiva habla por sí sola y el reconocimiento de Leyenda de MotoGP con el que ha sido distinguido al retirarse, lo dice todo de él. Sólo 29 pilotos del mundo poseen tal honor, entre ellos otros dos españoles, Nieto y Crivillé, ambos también con curva en Jerez, que se unen a las de Peluqui, Sito Pons, Aspar, Crivillé, Lorenzo, Ferrari y Senna.

Con sus 1,58 de estatura y sólo 51 kilos de peso, el genial piloto de Sabadell ha tenido en su contra mayores dificultades que el resto de figuras de MotoGP para dominar una moto con más de 250 caballos de potencia y 160 kilos, capaces de alcanzar los 350 kilómetros por hora. Su esfuerzo para controlar la Honda fue siempre descomunal, muy superior al del resto de pilotos, lo que también le supuso asumir mayores riesgos. De ahí que los accidentes hayan sido su espada de Damocles, pues le han supuesto 39 importantes lesiones, debiendo pasar una y otra vez por el quirófano, las dos últimas de ellas en abril y noviembre de este mismo año.

Como afirmaba su madre: "Aunque su cuerpo pequeño esté lleno de secuelas, aún es joven y tiene mucho que demostrar en los nuevos retos que asuma, aunque no sea compitiendo. Sin duda, Dani merecía el título de MotoGP, no creo que haya nadie que discuta eso. Pero, siendo sincera, no le doy gran trascendencia. En mi corazón guardo con más cariño otras cosas, frases de la gente que desde hace años me repite sin cesar lo grande que es mi hijo. No se cansan de decirme que Dani es un ejemplo a seguir, un deportista íntegro, de gran nobleza, Ese sí que es el trofeo más valioso para una madre, más que sus tres títulos mundiales, o las innumerables victorias, subcampeonatos, podios, poles, vueltas rápidas, etc. Si tuviese un título más, sería de igual modo la leyenda viva que ya es".

Paradojas del destino, será precisamente en Jerez donde Pedrosa inicie este martes su nueva etapa como piloto probador de KTM. Habría que estar en su diminuto cuerpo de Leyenda para ver qué siente al pasar por esa curva número 6 del Circuito que ya lleva su nombre. Que la disfrutes Dani, te la mereces por ser tan Grande.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.