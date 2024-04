"Fuimos superiores en muchos momentos y siendo nosotros"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, también terminó el derbi (1-1) ante el Xerez CD satisfecho y orgulloso de sus jugadores. Su equipo llegaba a esta cita tras conseguir cuatro triunfos seguidos y al alza, pero en esta oportunidad no pudo sumar de tres ante un líder que nunca se encontró cómodo.

–¿Qué valoración hace del encuentro

–He acabado con muy buenas sensaciones y lo más importante es que hemos sido nosotros con balón. Se lo dije a ellos y lo pusimos en la pizarra, que si ganábamos sería siendo nosotros, no haciendo cambios ni cosas raras. Me voy con la sensación de ser superiores y que ellos sufrieron mucho. En la primera parte, después del gol de ellos y en los últimos diez minutos se igualó el partido. Estoy orgulloso de mis jugadores porque no era fácil jugar contra el líder y les tuvimos contra las cuerdas. Nos faltó ese segundo gol, aunque es cierto que ellos al final también tuvieron su oportunidad. Estrellamos dos balones en los palos en dos faltas, llegamos mucho... Insisto, me marcho orgulloso porque hemos sido nosotros. Fuimos a por el partido desde el minuto uno, era lo que queríamos todos porque los tres puntos eran muy importantes para nosotros.

–¿Le ha sorprendido el planteamiento de Checa?

–No quiero meterme en eso. Respeto mucho al Club Deportivo, respeto mucho a Checa porque nos hemos enfrentado muchas veces como jugadores y no me meto en las decisiones del rival. Analizo las mías. Hicimos el plan de partido que queríamos y los cambios que hicimos fueron los de siempre. Insisto, estoy orgulloso porque fuimos nosotros y fuimos a por el partido sin miedo ante el líder. Por momentos, sufrieron, no recuerdo ni muchas llegadas de ellos ni mucha posesión. Son partidos especiales y mis jugadores han sido valientes, intentamos siempre jugar por abajo.. Tuvimos la mala suerte del gol de rebote cuando mejor estábamos... Y ese tanto nos metió en dudas. Luego, en la segunda parte, salimos bien y empatamos, pero es que tienen un plantillón, por eso van líderes. Creo que es el partido más incómodo que han tenido.

–¿Qué le ha dicho a los jugadores en el descanso?

–Iba a hablar, pero con las caras de los jugadores y sus mensajes casi no hizo falta. Ellos mismos se veían superiores y decían señores, esto nos lo vamos a llevar. Ellos han hablado. Los entrenadores, a veces, tenemos que molestar poco. Están fuertes mentalmente. Lo único que les dije es que antes del 2-1 había que meter el 1-1 y que tuviésemos cabeza. Empatamos, tuvimos las de Carri y ellos dejaron a Armengol arriba, que es un chico rápido, y también las tuvieron. Es para estar orgulloso del partido que han hecho.

–¿Ve a su equipo en una pelea de cuatro por el liderato?

–Que ya la gente hable de ese tema es un logro porque hasta hace poco la mayoría decía que no nos íbamos a meter ni en play-off. Pedía tranquilidad y después de mejorar la plantilla, ahí estamos. Vamos a ir partido a partido, es muy difícil porque el Lucena y el Deportivo llevan un ritmo muy bueno, llevan toda la temporada ahí arriba y es complicado. Nuestro objetivo es el play-off y ahora ya hay que pensar en el Ceuta B, otro buen equipo, que aquí nos hizo mucho daño. Restan seis partidos y son muchos puntos. La afición tiene que estar orgullosa de sus jugadores porque lo han dejado todo en el campo.

–¿Cómo ha visto a su equipo ante 10.000 personas?

–Creo que nos adaptamos mejor a las circunstancias del partido. Mi equipo es joven, tiene cosas buenas y cosas malas y uno de los aspectos positivos de la juventud es que le gusta el ambiente, le gusta un poco el salseo. Luego, cuando vamos a campos más pequeños y más fríos están más apagados, por eso el día del Gerena hicimos lo del autocar. Necesitamos eso... Tuvimos ocasiones, pero esto es fútbol y, al final, te igualan si no haces el segundo. El día del Coria íbamos 3-0 y terminamos 3-2. No quise cambiar nada y nos salió todo siendo nosotros.