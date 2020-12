Dimite el presidente del Rota, próximo rival del Xerez DFC

Juan Antonio Ayllón ha presentado su dimisión al frente del CD Rota, próximo rival del Xerez DFC en la primera jornada de la segunda vuelta. El ya expresidente verderón ha emitido un comunicado en el que explica los motivos que le han llevado a tomar esta decisión y que recoge la cuenta de Facebook de la entidad roteña.

El jerezano Juan Luis Rendón, que hasta ahora venía ocupando el cargo de director deportivo, se hace cargo de la presidencia en funciones junto al resto de la junta directiva, que continuará con su labor con el objetivo de convocar una asamblea de socios y abrir el período electoral.

En el comunicado del ya expresidente, Ayllón explica que el pasado 13 de noviembre y "ante el deseo de un grupo de conocidos socios de entrar a ayudar en la gestión del club, la junta directiva que yo presidí, la cual había sufrido importante bajas por motivos personales, dimitió en bloque para facilitar por los cauces legales dicha incorporación de los socios citados".

Tras convocar las elecciones y pasados los plazos para la proclamación de candidaturas "el club no recibió ninguna propuesta", por lo que se tuvo que formar una gestora "para el normal funcionamiento de la entidad". Juan Antonio Ayllón también explica que tras informar a esta gestora de los gastos y "del 90% de ingresos que quedan legalmente por recibir, decido causar baja definitivamente".

El expresidente también detalla la gestión que ha realizado durante su presidencia, destacando el ascenso a Tercera División en la temporada 18/19 tras 20 años en categoría no nacional y "la consecución en la temporada 19/20 de la tercera mejor clasificación histórica del club", así como la reducción de la deuda "en 18.000 euros y la no existencia en la actualidad de deuda con proveedores".

Ayllón argumenta que estos logros se han conseguido "con el obstáculo de muchas piedras en el camino, entre las que destaca por encima de todas la aplicación inédita del IBI por el estadio municipal Alcalde Navarro Flores, una piedra que no deja caminar libremente al club".

Por último, el expresidente se despide agradeciendo "a la junta directiva que he presidido, sin la cual no podría haber realizado mis funciones de forma satisfactoria, todo el esfuerzo y apoyo recibido. Destacar el trabajo desinteresado de todo el equipo que he presidido, lo puedo decir con la cabeza bien alta, el único objetivo fue el de devolver al CD Rota al panorama andaluz y nacional que merece como club histórico que es".