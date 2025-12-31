Jerez, 31 de diciembre de 1946: Argudo, García-Figueras y Montenegro

Según la letra de la celebérrima canción de Carlos Gardel… “veinte años no es nada”. ¿Y setenta y nueve? Saltémonos a la torera el índice cronológico de la actualidad y procedamos a colarnos de rondón en la máquina del tiempo. Pisemos tierra firme: la del martes 31 de diciembre de 1946. Pongamos que hablo de Jerez. Durante la jornada las farmacias de guardia eran las siguientes: Lorente (Plaza Plateros, 8), Figueroa (Santa María, 2) y Albuín (Honda, 22). La temperatura máxima, 14.4; y la mínima: 2.0. La Asociación de Antiguos Alumnos Marianistas emitieron una misiva de cara a la convocatoria de la II Asamblea General, a celebrar el día 5 de enero de 1947 con arreglo a tres actos: a las 9.30 horas, misa en sufragio por los antiguos alumnos fallecidos, a las 11.30: Junta General y a las 14.00: convivencia denominada de “íntima amistad”. La Heráldica Halcón realizaba lunas decoradas y originales de etiquetas. En la calle Conocedores 5 abría a diario sus puertas la oficina y despacho de Manuel Cantalejo -materiales de construcción y azulejos-. El periodista Manuel Martínez Arce aporrea su musical máquina de escribir: “El tiempo vuela y en sus alas vamos, con vertiginoso correr, de una a otra etapa del año, sin darnos punto de reposo, en bruscas -a veces inesperadas- mutaciones, como corre en los filmes documentales”.

El guarda José Real Currá informó a propósito de la asistencia -sobre lesiones leves- que recibió en la Casa de Socorro de la calle Alvar Núñez Isabel Sánchez Rodríguez, de 48 años y con domicilio en la Cañada de la Plata, tras una reyerta en dicho lugar con Antonia Pérez Borral, de 24 años. El Ayuntamiento da cuenta del satisfactorio resultado del reparto de prendas de abrigo, cuarenta y ocho horas antes, esto es: el domingo 29, a favor de las personas más desfavorecidas de la ciudad. A tal fin la Junta Benéfica Local dio el todo por el todo. Asistieron a dicha entrega el alcalde accidental José Bustamante, el gestor José Moreno Vega; los miembros de la Junta Benéfica Local Manuel González de la Peña y Alonso Fernández y Federico Mantaras García-Pelayo, así como el secretario del Ayuntamiento Ángel Amores Riedel. De cara a los Reyes Magos, la Papelería Hurtado, sita en calle Arcos 14 -con sucursal en Porvera 9-, anuncia estilográficas, maletas escolares, cuentos, cajas de lápices de colores, cuadernos para pintura y estuches de acuarelas. Tras una dura enfermedad, se encuentra totalmente restablecido Juan del Pino y Barea.

Por decreto del Ministerio del Trabajo de 15 de noviembre de 1946 se establece el subsidio de paro a los obreros de las industrias afectadas por la escasez de fluido eléctrico creado por decreto ley de 3 de agosto de 1945. Para pasar las fiestas de año nuevo y Reyes junto a sus padres, llega a Jerez, desde Madrid, el doctor José Luis de la Quintana Ferguson, especializado en cirugía ortopédica. En cambio, marcha a Zaragoza, fijando allí su residencia, José Luis del Pozo Rodríguez. Los señores de Argudo Rivero (Rafael), ella María del Carmen Fernández de Peñaranda y Plasencia, reciben con radiante felicidad el nacimiento de su cuarto hijo. Igualmente Carmen Montenegro Martínez, de Caballero de la Calle, sostiene en sus brazos al niño que es segundo fruto de su matrimonio. Se extiende por Jerez la noticia de la pérdida de un perro mastín, blanco y negro, de orejas cortadas, con lanas, y que atiende al nombre de ‘Tony’, perdido el domingo 29 por la zona del camino de Espera. Para más información: Santa María, 9. En Anion, calle Remedios 7, se venden radios modelos de 1947.

Aún perduraba entre los jerezanos el hondo pesar por el fallecimiento de José Ortega Arias -enterrado en la tarde del domingo-. El numeroso cortejo fúnebre iba encabezado por el clero de la parroquia de Santiago. Recibieron el pésame su atribulada viuda Josefa Gallego Ruiz, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia doliente. A la temprana edad de 16 años muere el lunes 30 la joven María Teresa Sánchez García-Figueras, hija de Juana García-Figueras, viuda de Sánchez Olmos. El ataúd fue sacado a hombros de la casa mortuoria por Federico y Tomás Mantaras García-Figueras, Javier Martínez García-Figueras y Manuel González de la Peña y Reyes. Presidieron el duelo el reverendo padre Luis Ávila, de la Compañía de Jesús, su tío José Miguel García-Figueras, Manuel de Luque y, entre otros, Federico Mantaras García-Pelayo. Máquinas de coser ALFA, bicicletas BH, aparatos de radio, cochecitos de niños, camas metálicas, vajillas de porcelana, vajillas y baterías de cocina eran los artículos que -con grandes facilidades de pago- ofrecía, en calle Corredera 17, Créditos Ruca. La cartelera proponía los filmes ‘Borrasca de celos’ (Teatro Villamarta) y ‘Sombras de Nueva York’ (Salón Jerez).