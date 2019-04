Fau Cañero inicia en Estoril el FIM CEV Repsol

El FIM CEV Repsol arranca en el trazado portugués de Estoril con Fau Cañero enrolado en las filas del equipo FAU55 El Señor de Las Bolsas del valenciano Héctor Faubel, expiloto mundialista y subcampeón del mundo de 125cc. en 2007.

El piloto jerezano está ante su primera experiencia en el Campeonato del Mundo júnior de Moto3, antesala del Mundial, y aspira a hacer un buen papel en un año que debe servir de aprendizaje y adaptación.Cañero pilotará la KTM del equipo de Faubel y ya tuvo oportunidad de rodar en Estoril hace unas semanas en los entrenamientos oficiales previos al inicio del campeonato, donde las cosas rodaron "bastante bien. Nunca había rodado aquí y por lo tanto no conocía mucho este circuito. Estuvimos rodando en tiempos y objetivos marcados y fue un test bastante positivo", recalca.

El piloto jerezano, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Jerez, señala que afronta la temporada "con muchas ganas de hacerlo bien y contento después de una buena pretemporada" y a la hora de hablar de objetivos apunta que "siempre que se empieza en una categoría nueva y de tanto nivel y prestigio hay que partir de la base de que lo primordial es aprender y asentarse, pero yo quiero más. Salgo siempre a darlo todo y todo lo bueno que pueda venir será bienvenido".

Cañero tendrá como guía a Héctor Faubel: "Que a las órdenes esté un expiloto mundialista me ayuda bastante, ya que tiene una experiencia tremenda. De él se aprende a diario. Para mí es un privilegio".

El campeonato se compone de ocho citas aunque para la categoría de Moto3 habrá doce carreras en trazados tan míticos como Le Mans, Montmeló y Jerez. El piloto jerezano asegura que "particularmente me gusta mucho Montmeló, pero sin duda alguna donde mejor me encuentro es en mi circuito, que es Jerez. En Le Mans me hace mucha ilusión correr y además Estoril nunca lo había hecho".

El campeonato se presenta más reñido que nunca en las tres categorías, Moto3, Moto2 y European Talent Cup, a lo largo de una calendario que contempla ocho citas empezando en el Circuito de Estoril para finalizar el 10 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogerá la sexta prueba puntuable el 29 de septiembre.