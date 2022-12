Félix vuelve al Jerez Industrial para reforzar el ataque

Félix Ramírez regresa al Jerez Industrial. El delantero jerezano, de 27 años, procede del Balón de Cádiz, escuadra en la que se había convertido en una pieza clave para Paco Lozano. Era el capitán del equipo, había disputado trece partidos, con cinco goles y cinco asistencias en su haber.

El punta vuelve al conjunto industrialista dos campañas después -llegó en la 19/20 y se marchó a la Roteña a mitad de la 20/21- con mucha mas experiencia para ayudar al club y poner su granito de arena en la esperada reacción. Se formó en la cantera del Pueblo Nuevo y también ha militado en Afición Xerecista, El Torno, Roteña y Villamartín.

Félix, nieto de Rafael Ramírez, mítico industrialista dueño del famoso quiosco de la calle Arcos, se ha mostrado radiante con su regreso: "Siento mucha alegría por volver a la que considero mi casa. Desde el primer momento en el que tanto los entrenadores como la directiva contactaron conmigo no tuve dudas. Me marché con una espinita clavada en mi primera etapa, en la que no pude demostrar todo lo que soy capaz de dar. Ahora, espero ayudar al equipo a regresar al lugar que merece. Mi familia también está feliz, ya que mi abuelo Rafael me inculcó este sentimiento desde pequeño. Sabía que tenía que volver en algún momento para, como he comentado antes, quitarme esa espinita. Me siento en deuda tanto con el club como con la afición. Estoy deseando volver a pisar el césped".

Por último, quiso mandar un mensaje a esa fiel hinchada blanquiazul, a la que pide que "no nos deje de lado nunca, que nos apoye cada domingo, que seguro que todos juntos salimos de esta. Hay un gran equipo, que tiene mucho que dar para volver al sitio que nos merecemos".

El club le ha dado la bienvenida y le desea "la mayor de las suertes en el regreso a tu casa".