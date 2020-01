Fer Niño, un delantero que crece en cada partido

Hay semanas que no se olvidan en la carrera de un futbolista, lo complicado es que estas lleguen cuando solo tienes diecinueve años y has disputado apenas tres partidos con el primer equipo.

Eso es lo que le está sucediendo a Fer Niño, la última joya de la cantera del Villarreal, quien decidió con un gol el duelo liguero que midió a los suyos contra el Alavés y en el siguiente partido, el pasado miércoles, ha encarrilado con otro la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que el equipo amarillo debía superar a partido único en el campo del Rayo Vallecano.

Pese a su importante diana en Vitoria, el joven futbolista ocupó plaza en el banquillo en la cita copera. Finalmente salió en el minuto 59 sustituyendo a Bacca y menos de veinticinco después empujó a la red una asistencia de Trigueros, conexión que también funcionó en Mendizorroza, para hacer el 0-1 poco antes de que Cazorla sentenciase el pase a los cuartos de final.

Roteño -aunque nacido en Mallorca- y con pasado en las canteras del Rota y del Cádiz, el delantero, hijo de Fernando Niño, ex defensa central del Xerez CD, Elche y Mallorca, debutó hace apenas una semana en la anterior ronda copera contra el Girona y si bien no pudo estrenarse con un tanto ya se apreciaron buenas maneras en él.

Estas se han confirmado gracias a las oportunidades que de momento le ha dado Javi Calleja, a quien no le ha temblado el pulso a la hora de otorgarle responsabilidades pese a acceder directamente del Villarreal C a la élite saltándose el filial.

Aún así a su técnico no le asusta que la progresión que está experimentando despierte el interés de algún club con dinero: "En el Villarreal se sienten a gusto, se les valora, tienen confianza y seguridad en que se cuenta con ellos. Salen del fútbol base y hay una puerta muy grande en el primer equipo, ven que compañeros suyos han estado ayudándonos y formando parte de la primera plantilla".

Javi Calleja: "Tiene un grandísimo futuro, juega con descaro y personalidad y tiene mucha hambre”

"Ahora le ha tocado a Fer Niño, lo está haciendo muy bien y lo está aprovechando. Es un jugador que tiene un grandísimo futuro pero que lleva solo tres partidos con nosotros. Tiene que seguir trabajando, esto no ha hecho más que empezar. No me preocupa porque sé que quiere estar con nosotros y va a seguir", dijo en la sala de prensa del Estadio de Vallecas.

A Calleja no le pilla de nuevas su rendimiento: "Le conozco de hace mucho y lo que sorprende es que juega igual en juveniles que en el primer equipo. Tiene ese descaro, personalidad. Y mucha hambre. Se le nota".

Santi Cazorla: "A día de hoy está tocado por una varita"

Asimismo, Niño ya recibe también elogios de una voz de autoridad en el vestuario como es la de Santi Cazorla: "La verdad es que a día de hoy está tocado por una varita. Ojalá siga así. Es un gran chaval, hay que dejarle tranquilo también, que tenga los pies en el suelo. Es verdad que nos está aportando mucho y ojalá siga así en el futuro".

En esa línea también se pronunció Andrés Fernández, portero del Villarreal: "Sorprende porque es joven pero hace lo que tiene que hacer un chaval de su edad, salir a comerse el mundo. Eso es lo que le intentamos transmitir desde el vestuario. Se ve que quiere hacerlo y, a partir de ahí, que no se relaje porque si no le vamos a dar 'palos' por todos lados".