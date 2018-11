A Alonso no le quitan el carné

Parece que fue ayer, pero el tiempo ha volado. Recuerdo que hace 18 años escribí varios artículos de opinión llamando la atención a ciertos 'poderes fácticos', para que diesen la oportunidad a un chico de Oviedo llamado Fernando Alonso Díaz que, pese a tener el carné de conducir recién estrenado, prometía llegar a ser el mejor piloto español de la historia. No fue fácil, en aquellos inicios del Siglo XXI muchos ironizaban con que alguien de nuestro país alcanzase fama en la Fórmula 1. Llegué a escuchar ciertos sarcasmos como que en España lo más redondo que conocíamos era una onza de chocolate.

La vida da más vueltas que una noria, gira y gira llevando al traste complejos y prejuicios. Aquel introvertido joven asturiano, cuyo padre (José Luis) trabajaba como especialista de explosivos en una mina y su madre (Ana) era dependienta de El Corte Inglés, hizo realidad el sueño en el que muy pocos confiaban, viajando en la primera semana de marzo de 2001 a la ciudad de Melbourne para disputar su primer Gran Premio de F-1. Tengo muy presente en la memoria que en aquellos días de su debut en el circuito australiano Albert Park le pregunté a Michael Schumacher si creía que Fernando podría llegar lejos en la máxima categoría del automovilismo. La respuesta del piloto más laureado de todos los tiempos, con siete títulos mundiales, fue seca y rotunda: "No sé quién es Alonso". Pero el mito alemán no tardó mucho tiempo en conocer e incluso temer al español, que ya en aquella primera carrera logró la proeza de puntuar con un modesto Minardi, que era considerado el peor coche de la parrilla. Lo que vino después, ya es público y notorio en todo el planeta.

Alonso abandona la Fórmula 1 hoy domingo 25 de noviembre de 2018 en Abu Dhabi. Lo hace con una triunfal trayectoria en la que destacan sus dos títulos mundiales logrados en 2005 y 2006, ambos con la escudería Renault, habiendo competido también para Minardi, Ferrari (logró tres subcampeonatos) y finalmente McLaren, venciendo incluso las prestigiosas 24 Horas de Le Mans en Resistencia. Fernando Alonso ha disputado desde 2001 hasta nuestros días un total de 312 grandes premios de F-1, acaparando 32 victorias, 97 podios y 22 'poles', siendo 1.899 los puntos que ha acumulado, destacando entre sus accidentes más graves el de Australia 2016, donde chocó con Esteban Gutiérrez a más de 300 kilómetros por hora, dio dos vueltas de campana y se estrelló brutalmente contra las protecciones, milagrosamente salvó la vida.

Nacido en julio de 1981, Alonso hizo sus pinitos con un kart artesanal construido por el padre para su hermana Lorena (médico de profesión), al que Fernando logró sacarle tanto 'petróleo' como su curriculum y patrimonio evidencian a día de hoy. Al margen de los perseverantes progenitores, mucho influyeron también en el destino del astro de Oviedo figuras como el ex piloto Adrián Campos y su inseparable mánager Luis García Abad, sin olvidar a Flavio Briatore, que lo llevó en volandas hasta Renault para convertirse en bicampeón. El carismático patrón de la F-1 ha declarado estos días al diario El Mundo que "la Fórmula 1 pierde a un grande, a un referente. No hay otro igual. Se quedan con niños que si no llevan puesto el mono del equipo en el paddock, nadie sabría quiénes son. La F1 necesita a pilotos como Alonso. Los españoles la descubrieron por él, que ganó todo con Renault, que en Ferrari le arrebataron un título que era suyo y que en McLaren no salieron las cosas como esperábamos” y sentencia: “La Fórmula 1 sin Alonso es como el Real Madrid sin Cristiano".

Aunque en la F1 sólo se tiene memoria para lo que conviene, su máximo dirigente durante décadas, el británico Bernie Ecclestone, tiene "la intuición de que Alonso volverá, porque la F1 le sigue necesitando. Me da igual en el equipo que sea, lo importante es que regrese, aunque dudo que pueda volver a Ferrari o McLaren. Conozco de sobra las capacidades de Fernando y sé que si le hubiesen dado un coche ganador, más competitivo, jamás se hubiera marchado. Puede que haya tomado decisiones erróneas al elegir equipo, pero eso no es óbice para que estos últimos años me haya apenado verle sufrir tanto en el fondo de la parrilla". Personalmente, no he conocido a nadie con más talento y genialidad que Alonso pilotando un monoplaza. Con él las carreras eran apasionantes y no sólo por el hecho de que representase a mi país. Considero que el asturiano es la excepción a la creencia del mítico Niki Lauda de que "un mono podría hacer lo mismo que un piloto con un Fórmula 1". Curiosamente, la retirada de Fernando se produce coincidiendo con la de otro genio del deporte español como Dani Pedrosa, que también acaba de abandonar la competición de MotoGP reconocido como Leyenda, tras idénticos 18 años en los que ambos han marcado una época.

Uno de los recuerdos más curiosos e inolvidables que guardo de Alonso sucedió en el primer Gran Premio de España de Fórmula 1, que el asturiano disputó el 26 de abril de 2001 en el Circuito de Cataluña. A su llegada al trazado barcelonés le pregunté que si había hecho el trayecto a la Ciudad Condal en avión, muy al contrario respondió que "prefería hacer kilómetros en coche, debo practicar en carretera. De hecho, me saqué el carné de conducir hace un año y medio, por lo que debo hacer el rodaje. Me gusta viajar al volante, es lo más agradable que existe". Abusando de la confianza, pedí hacerle una foto posando en la recta de Montmeló con ese permiso de circulación, que por aquel entonces era muy alargado (aparatoso) y de color rosa. El piloto de Oviedo no dudó en mostrar su carné a la cámara, pasando casi inadvertido, pues todavía su fama estaba en ciernes.

He guardado esas imágenes como oro en paño durante 18 años y ahora, en su despedida de la Fórmula 1, he visto oportuno sacarlas a la luz. Si se analizan desde la perspectiva del presente, es indudable que Alonso ha acumulado ya cientos de miles de kilómetros a lo largo y ancho del planeta, con más éxitos de los que hubiésemos imaginado. A día de hoy, tanto en España como en gran parte del mundo, nadie le ha sacado más partido a un permiso de circulación. Se despide de la F1, pero no le quitan el carné. En teoría, le toca renovarlo por tercera vez en septiembre del próximo año, que lo conserve con honor y le quiten lo bailao…