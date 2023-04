Final por la permanencia entre Guada y Jerez Industrial en el Fernández Marchán

Jornada vital para los equipos jerezanos. Derbi de máxima tensión en el Fernández Marchán para eludir el descenso a Segunda Andaluza. Increíble, pero cierto. Este domingo (12:30) miden sus fuerzas Guadalcacín y Jerez Industrial en un duelo agónico para aspirar a la permanencia cuando el pasado ejercicio ambas escuadras militaban en División de Honor. Cualquiera de los dos o incluso ambos pueden despedirse de la categoría y bajar de forma consecutiva. Ambas escuadras se encuentran separadas por un punto, 38 tienen los de Aguilocho y 37 los de Holgado, que en estos momentos ocupan posiciones de 'desastre'.

El Jerez Industrial cayó el pasado domingo en el Pedro Garrido frente al Racing Portuense (0-3) y se ha quedado sin margen de error para este encuentro vital. Holgado destaca que "la derrota ante el Racing fue un varapalo y nos ha hecho bastante daño porque no la esperábamos en la forma en la que se produjo. Competimos bien en la primera mitad y en la segunda, el equipo se vio rebasado por fallos nuestros, todos infantiles, cuando todo estaba igualado. Teníamos bastantes esperanzas en sacar adelante este encuentro. A media que ha ido avanzando la semana, los futbolistas se han recuperado y llegados a Guadalcacín con las pilas cargadas y sabiendo que no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Si la temporada terminase hoy mismo, ya estaríamos descendidos".

El técnico ha transmitido a sus futbolistas durante la semana "tranquilidad, les he comentado que tenemos que ir a por los tres puntos, a hacer un partido práctico, sin cometer errores de principiantes que nos están costando puntos. El ambiente es bueno y tienen muchas ganas. Somos una familia y no perdemos la ilusión, de otra forma ya estaríamos descendidos desde hace varias jornadas. Hay que intentar salir vivos de Guadalcacín para afrontar la última jornada con posibilidades".

Holgado: "Es una final y hay que ganar, pero también es importante no perder"

Sobre el Guada, apunta: "Tiene una plantilla que cuenta con chavales jóvenes muy rápidos, especialmente en banda, y en su campo le imprimen al juego mucha intensidad. Luego, tienen a dos centrales con experiencia en la categoría, Ponda e Iván Caballero. Su campo es pequeño y las jugadas a balón parado son peligrosas, le van a imprimir al partido mucho ritmo y mucha intensidad y con la ayuda de su gente aquello va a ser una olla a presión".

"Es una final para nosotros y hay que salir a ganarla, la salvación pasa por Guadalcacín. Si no se puede ganar, hay que intentar no perder. Lo vamos a dar todo. Nos hemos conjurado y nos podrán salir o no las cosas, pero lo dejaremos todo en el campo para revertir esta situación. Si no puntuamos será porque no merecemos estar en la categoría, pero no por ganas, intensidad y trabajo. De perder, tendremos que felicitar al rival y ser conscientes de la temporada que hemos realizado", confiesa.

Dura cita en el Temblador Barrios

Mientras, el Xerez DFC B disputa también este domingo (18:30) una cita complicadísima ante el Trebujena, líder de la categoría empatado a 51 puntos con la Roteña, en el Antonio Temblador Barrios y con el arbitraje de Imad El Kasmi Gouzi.

Los azulinos tampoco tienen hechos aún los deberes y necesitan sumar al menos un punto en de los seis que restan por disputar para certificar la permanencia de forma matemática, aunque en función de los resultados que obtengan sus rivales directos también podría lograrlo.

Los de Bruno Herrero, que esta semana puede contar con Juanma Vargas tras no ser convocado por Romerito, llegan a esta este encuentro tras su derrota de la pasada jornada en el campo de La Unión ante el Guadiaro, que aspira a entrar en play-off, y veía truncada su racha de once partidos consecutivos sin conocer la derrota. Por su parte, el Trebujena del jerezano Toni López se deshizo por 2-1 del Barbate en casa, por lo que repite.

Por otro lado, destacar que el Comité de Competición ha resuelto a favor del Xerez DFC la reclamación por presunta alineación indebida efectuada por el Barbate en el partido que le enfrentó a al filial hace dos jornadas en La Granja y que finalizó con victoria azulina por 3-1.

El cuadro barbateño denunció que el xerecista Francisco Javier Conde disputó el partido cuando estaba sancionado porque así lo reflejaba el acta del choque. La entidad azulina, a través de pruebas videográficas y fotográficas del partido, presentó alegaciones y sacó adelante su recurso. El futbolista que actuó fue Álvaro Marín y el colegiado incluyó a su compañero en el acta "cometiendo un error involuntario".

De haber perdido el recurso por la reclamación del rival, los azulinos se habrían quedado en una situación muy comprometida, ya que tienen 40 puntos que se hubiesen convertido en sólo 37.