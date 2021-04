"El partido de Guadiaro es otra final, son muy competitivos en casa"

Francis, entrenador del Xerez DFC B, ha valorado de forma bastante positiva la victoria en La Granja el primer encuentro de la fase de ascenso ante el Chiclana Industrial por 2-0 en una cita muy polémica, con trifulca incluida, que les ha colocado como primeros.

El técnico del filial, que tuvo que seguir el encuentro desde la grada por su expulsión frente al Jerez Industrial en el último partido de la primera faase, Ya ha pasado página y está centrado en la cita del fin de semana ante el Guadiaro, "un rival competitivo, que se hace fuerte en su campo".

–¿Cómo vivió el encuentro del domingo desde la grada?

–El partido fue muy disputado. El primer tiempo resultó más igualado que el segundo, en el segundo supimos leer mejor el encuentro que ellos y fuimos superiores. Todos los goles son importantes, pero adelantarnos a la media hora en casi la primera ocasión clara fue fundamental. Todos sabemos que este equipo, cada vez que se pone con el resultado en contra se va un poco del partido y supimos leer todo eso muy bien.

–¿Qué valoración hace de la trifulca que se montó?

–Creo que en la falta ya era roja directa y no se la sacaron al infractor. Sí que es cierto que luego fuimos a protestar y salimos perjudicados porque luego, viendo las imágenes vemos como tanto Ángel, que fue uno de los expulsados, como Joaqui, segundo entrenador, intentan mediar. Ángel pone la mano, que es lo mínimo en una acción así y que no es nada con todo lo que hacen ellos y Joaqui va a separar. De todos modos, esto es fútbol y lo que pasa en el campo se tiene que quedar en el campo, aunque tenemos que aprender de los errores todos. Esto no debe de volver a repetirse.

–La próxima cita, Guadiaro...

–La salida a Guadiaro es muy difícil porque es un equipo que en su casa es bastante fuerte y sabe bien a lo que juega. Su campo es estrechito y durante la primera fase han demostrado que son competitivos y muy peligroso en la estrategia. Será un partido como todos, una final. Estamos en liguilla los cinco mejores de cada grupo y será un enfrentamiento disputado.