Diego Galiano: "Que puedan descender diez equipos me parece una barbaridad, pero de nada vale quejarse ahora"

Hasta diez equipos podrían descender esta temporada de la División de Honor a la Primera Andaluza, una "barbaridad" para el técnico del CD Guadalcacín Diego Galiano, quien asegura que "de nada vale ahora quejarse" y que el tiempo para hacerlo fue antes de iniciar la temporada: "Los presidentes no deberían haberlo aprobado".

El debate está sobre la mesa y no son pocos los que se quejan de la tesitura: un mínimo de 7 descensos y hasta 10 según los que se produzcan en las categorías superiores. Teniendo en cuenta que en Primera Andaluza sólo asciende un equipo por provincia, a más de un equipo le puede costar años regresar a esta categoría que la próxima temporada debe quedar formada por 16 clubes.

"Comparto unas declaraciones de Lupi en la primera jornada. Dijo que cuando ya está todo aprobado no vale de nada quejarse. Los presidentes tenían que haberse quejado antes, no estar de acuerdo y no aprobar eso. Una liga con siete descensos y según cómo se complique pueden descender hasta diez, la mitad del grupo, me parece una barbaridad. Pero, si los que dirigen esto no se han puesto de acuerdo para cambiarlo, a nosotros lo que nos queda es callarnos la boca, trabajar e intentar cumplir el objetivo deportivo", afirma Galiano.

El técnico del Guada hizo también resumen del empate contra el Peña Rociera: "No hemos estado acertados de cara a gol y ellos con muy poco... un penalti que ni ha sido nos lo pitan y nos hacen el gol y después nosotros con 1-1 nos hacen un penalti clarísimo y no lo pita. Es lo que hay, es un equipo que ha venido a hacer su partido, a estar atrás, intentar aprovechar sus opciones, mucho oficio, veteranía y van un poco al límite. Hemos intentado dar ritmo al partido, tener ocasiones y ellos han generado poco. Aún así, no nos ha valido para ganar y no queda otra que seguir trabajando. Estamos en la tercera jornada de Liga, aquí estamos mostrándonos fuertes y es cuestión de tiempo lograr una victoria para coger confianza, porque lo veo compitiendo a muy buen nivel"

El Guada tampoco está teniendo suerte con las lesiones. Migue Díaz y Elías cayeron antes del debut liguero y este domingo Benítez tenía que retirarse lesionado en una rodilla. La plantilla es corta, se necesitan refuerzos, pero la economía no es boyante: "Cuando la plantilla es tan corta, estas lesiones duelen porque son jugadores que estaban a un buen nivel. Pero también es importante que los jugadores que no habían tenido minutos se vean con opciones y quien haga un buen papel en el campo seguirá teniendo minutos".

Refuerzos "está claro que los necesitamos", señala Galiano. "Sólo tenemos a David en la portería y nos vendría bien un central. Económicamente no tenemos más recursos y con lo que tenemos hay que pelear. Estoy contento con la plantilla que tengo. Hay que intentar buscar soluciones dentro del equipo, que las hay, y mirar también al juvenil. Mirar atrás y lamentarse no es el camino. Intentar que los lesionados tengan una buena recuperación e intentar que no caigan más lesionados".