Guada y Jerez Industrial empatan a uno y siguen vivos en la lucha por la salvación

Xerez DFC B, Guadalaccín y Jerez Industrial se van a jugar la permanencia en la Primera Andaluza en la última jornada que se disputa el próximo domingo 7 de mayo en horario unificado de las 17:00 horas. Los azulinos han caído en casa del Trebujena, líder de la categoría, por tres goles a uno a pesar de adelantarse en el marcador; y guadalcacileños e industrialistas han empatado a uno en el derbi del Fernández Marchán. Los de Manolo holgado, no obstante, afrontan la última jornada fuera del descenso, del que salen gracias a la victoria del Guadiaro en casa del Bazán. El particular entre jerezanos e isleños está empatado (1-1 y 2-2), con los blanquiazules mejor en el general: +3 por el -5 de los bazaneros.

Guadalcacín y Jerez Industrial ponían en juego en el Fernández Marchán tres puntos de oro de cara a sus opciones de permanencia y el derbi acabó en tablas. Dani Herrera adelantó a los industrialistas en la recta final de la primera parte y Antoñito salvó los muebles para el Guada y firmó las tablas en el 77' desde el punto de penalti.

El punto no condena a ninguno de los dos equipos, que aún tendrán una última oportunidad la próxima jornada, que es la última, para salvar la categoría. El combinado blanquiazul recibe al Villamartín, colista y descendido desde hace muchísimas jornadas, y el Guada debe rendir visita a la Roteña, que pelea por la primera posición.

El Jerez Industrial no quería sobresaltos y salió dispuesto a abrir la lata. Dani Herrera estrelló un balón en el larguero y un remate de cabeza de Javi Aranda casi termina en la escuadra de la meta defendida por Ricardo. El Guada se defendía con orden e intentaba frenar las acometidas rivales y en el ecuador del primer tiempo, otra vez Javi Aranda perdonó otra opción clara.

En el minuto 42, los blanquiazules acertaron. Dani Herrera, muy hábil y atento, le arrebató el balón al portero en un claro despiste y casi sin ángulo adelantaba a su equipo. Con esa mínima ventaja, llegó el descanso en una matinal con mucho calor.

El segundo acto arrancó con la misma tónica, una escuadra visitante que buscaba la sentencia y un combinado local que aprovechaba la velocidad de sus extremos para intentar a la zaga industrialista. Una internada de Raúl por la banda la abortó Roberto y la mandó a saque de esquina.

Y en el 77', claro penalti de Quintero por manos dentro del área que no desaprovechó Antoñito para poner la igualada en el marcador. El empate no amilanó al Jerez Industrial, que siguió generando peligro. Lolo Huerto remató a puerta vacía y un defensa sacó su disparo desde la línea. La pelota no quiso entrar y la falta de acierto sigue penalizando al cuadro blanquiazul.

Holgado: "El partido pudo terminar perfectamente 1-4 o 1-5"

Holgado se mostró satisfecho a medias con el punto porque "fuera siempre es importante puntuar y mucho más en un campo como el del Guadalcacín, pero me queda mal sabor de boca y me da rabia porque podíamos haber ganado. El partido podía haber terminado perfectamente 1-4 o 1-5, tuvimos muchísimas oportunidades clara y por mala suerte no las materializamos y de ahí el empate. Podíamos haber dado aquí un paso casi definitivo de cara a la salvación y ahora tenemos que esperar los resultados que se den en otros enfrentamientos y esperar a la última jornada. Tendremos hacer los deberes, que es ganar al Villamartín, y luego esperar".

Bajo su punto de vista, su equipo supo "leer bien el partido, sabíamos perfectamente cómo teníamos que jugar aquí, nada de tocar en nuestro campo para evitar una pérdida que pudiesen aprovechar sus extremos, que son muy rápidos y muy buenos aunque son juveniles, ojalá los tuviese yo en mi equipo, aunque los nuestros también nos han ayudado mucho durante toda la temporada. Había que jugar directo y aprovechar las segundas jugadas con las líneas muy juntas y así hemos estado durante todo el encuentro y merecimos la victoria de largo. El fútbol tiene estas cosas, hay que seguir trabajando y ganar el domingo al Villamartín, un equipo al que respeto mucho porque en la situación que están siguen compitiendo y otro equipo ya se hubiese retirado. Jugamos en casa y a ver si tenemos un gran domingo con nuestra gente".

El filial cae

El Xerez DFC B de Bruno Herrero ha sufrido la segunda derrota consecutiva cayendo en el Antonio Temblador 'Barrios' contra el líder Trebujena. Los azulinos se adelantaron a los diez minutos de partido con un tanto de Juanma Vargas, pero a la media hora el cuadro dirigido por Toni López tuvo la oportunidad de igualar el encuentro desde los 11 metros. Rober Morales tomó la responsabilidad y no falló, estableciendo la igualada con la que ambos equipos enfilaron el camino de los vestuarios.

En la segunda mitad, el Trebujena apretó el acelerador y Fran Panza hacía el 2-1 con veinte minutos aún por delante. El conjunto xerecista buscó con ahínco el empate que le permitiera sumar un punto y estar más desahogado, pero lo que llegó fue la sentencia local con el 3-1 obra del jerezano Dani Mije