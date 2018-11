Mendoza: “Hemos visto la cara cruel del fútbol”

Cariacontecido por la derrota en los instantes finales, Jesús Mendoza, entrenador del Guadalcacín, subrayaba la injusticia del 0-1: “Creo que el equipo en líneas generales ha hecho un grandísimo encuentro, sabíamos que el Ciudad de Lucena tiene un grandísimo equipo, buenos jugadores, teníamos que estar muy atentos, y al final la última jugada creo que ha sido demasiado castigo para lo que se ha visto en el partido. En el segundo tiempo el equipo se ha ido arriba, hemos tenido ocasiones claras pero no las hemos metido. Ellos es verdad que salían con peligro pero tampoco han tenido muchas ocasiones y al final en la que menos se esperaba, Torralbo ahí fuera del área ha hecho un gol que nos ha hecho mucho daño ya con el tiempo concluido”.

“La verdad -añadía el técnico jerezano- es que es una pena por lo que han hecho los chavales, con toda la intensidad que han metido, que con el trabajo que han realizado no nos llevemos un punto al menos. Pero esta es la línea del equipo, no nos queda otra que seguir, ahora mismo estamos bastante fastidiados; me voy contento con el trabajo que han realizado pero a la vez fastidiado porque al final lo que mandan son los resultados y ahí hemos visto la cara cruel del fútbol porque el Guadalcacín ha hecho un grandísimo encuentro, con numerosas ocasiones, más en el segundo tiempo que en el primero, pero nos vamos de vacío”.

Al Guadalcacín le sigue faltando pegada arriba:“Sí, en defensa el equipo ha mejorado bastante, ya en Córdoba nos crearon muy pocas ocasiones pero arriba hemos creado y no las hemos metido. En el fútbol lo que vale es eso, tener gente arriba que de dos te metan una, hemos tenido cuatro o cinco en el segundo tiempo y no hemos acertado. Pero bueno, tampoco vale excusarse porque al final se siente uno mucho peor. A seguir trabajando para preparar el partido del domingo en Coria”.

Jesús Mendoza "Nos está tocando vivir lo más feo del fútbol pero tenemos que seguir, que nos sirva de experiencia”

El Guada dio un paso adelante en la segunda mitad buscando un gol que no llegó asumiendo riesgos atrás:“No hemos dejado más espacios porque el equipo ha estado bien, el gol ha sido en un saque de banda, se da la vuelta el jugador. conduce, no le sale nadie... Tampoco ha sido una contra, ha sido una jugada aislada donde Torralbo le pega bastante bien y poco puede hacer Lebrón. Son situaciones que se dan, nos está tocando ahora vivir lo más feo del fútbol pero hay que seguir, que nos sirva de experiencia y seguir trabajando”.

Y es que no queda otra que seguir:“A mí no me vale de consuelo pero bueno, hay que seguir trabajando y pensar en el próximo partido. Esto es para que aprendan los chavales, creo que poco más le puedo pedir a estas criaturas después del esfuerzo que han realizado, cómo han querido ir a por el partido. Al final creo que el resultado es injusto a todas luces, hemos visto el potencial del Ciudad de Lucena y creo que el Guadalcacín ha estado a la altura de las circunstancias, le hemos concedido muy poquito pero el fútbol tiene estas cosas”.