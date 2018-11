El Guada FSF visita al "mejor equipo del mundo"

El Guadalcacín FSF afronta una 'misión imposible' en la 8ª jornada de Primera División, en la que visita en el pabellón La Estación (18:30 horas) al Futsi Atlético, "el mejor equipo del mundo" según Andrés Sánchez, entrenador de las jerezanas, que aspira a "hacer un buen partido" para tratar de aprovechar "los pocos defectos que tienen" y así "seguir creciendo".

El técnico del Guada explica que el Futsi Atlético, actualmente segundo en la tabla, está "considerado el mejor equipo de Europa, eso está constatado porque es campeón de Europa creo dos años seguidos" aunque Andrés Sánchez deja claro que "para mí es el mejor equipo del mundo. En sus filas tiene a la segunda mejor jugadora del mundo aunque yo no dudaría en decir que tiene la mejor también, con Ari, Delgado, Amelia, Leti, Gabi... Un disparate, un disparate de equipo. Es quizá el equipo que menos defectos presenta de toda la liga, y me refiero a defectos desde todos los puntos de vista, desde el banquillo, con un excelente entrenador, jugadoras que no solo defienden bien sino que atacan bien. En eso hay equipos que le igualan pero en el nivel competitivo es superior a todo el mundo".

Así, el preparador jerezano subraya que "es muy, muy, muy difícil que se deje puntos en el camino, es un equipo al que es muy difícil meterle mano porque además de que en ataque es un equipo arrollador, en defensa es un equipo que asusta totalmente porque no comete errores, su nivel competitivo es máximo en cada acción, constantemente con ayudas: todo el mundo ataca pero todo el mundo defiende y con la misma intensidad. Para colmo en la portería tiene a dos excelentes porteras".

Pero el nivel del Futsi Atlético no es solo deportivo:"Un equipo que entrena cuatro días a la semana, que es profesional; un equipo que está acostumbrado a ganar, que lo ha ganado todo y que no se cansa de ganar. Por tanto, el equipo más complejo de la liga sin lugar a dudas. Llevan muchos años juntas y el nivel competitivo que tienen es abrumador. Todo lo quieren ganar y repito, nunca se cansan de ganar. Virtudes, todas; defectos, muy, muy, muy poquitos. Hay que aprovechar esos poquitos defectos que tienen. Por lo general no es nuestra liga pero vamos a intentar hacer un buen partido allí y seguimos, seguimos creciendo".

Andrés Sánchez no puede contar todavía con Sara Soares, ya que el Guadalcacín está todavía a la espera de recibir el pase internacional de Brasil para tramitarle la ficha en la Española. Así, la convocatoria la forman Sandra, Carla, Pepa, Chihiro, Desi, Luci, Trini, Ogalla, Natalia, Sara, Ayala e Inma Sojo. Son bajas Caridad y Lorena por lesión y Ali por decisión técnica.