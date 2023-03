El Guadalcacín FSF golea y tiene el sueño de la salvación más cerca (3-0)

El Gudaldacín FSF se aferra a las matemáticas y a la permanencia. El equipo de Andrés Sánchez se impuso el sábado en el Polideportivo Municipal al Roldán B por 3-0, le favorecieron los resultados de sus rivales directos y ahora, a falta de cinco jornadas para el final de la competición, está a sólo cuatro puntos de la salvación. La gesta es posible. Tiene 20 puntos, por los 24 del Martos Jaén Paraíso Interior, que es el equipo que en estos momentos marca el éxito.

El cuadro pedáneo realizó el mejor partido de la temporada y el 3-0 se queda corto para los méritos que hizo sobre la cancha. Entró muy enchufado al encuentro y desarboló a un buen rival, pero que llegó a este compromiso con algunas bajas importantes.

El técnico del Guada se muestra "muy satisfecho con la reacción del equipo. La pena es no haber podido contar con todas estas jugadoras desde el inicio. Fuimos superiores al rival y lo tengo que felicitar porque su comportamiento fue ejemplar en todo momento. Tienen equipos en casi todas las categorías, es muy profesional, y eso se nota. Mis jugadoras están entrenando y trabajando muy bien en los partidos y no perdemos la ilusión. No vamos a tirar la toalla".

El Guada repite en casa este fin de semana y recibirá al Cajasur Córdoba, un rival directo en la pelea por no perder la categoría. Las cordobesas tienen 18 puntos, sólo dos menos que las pedáneas, y el choque del sábado promete.