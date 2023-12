El Guadalcacín FSF quiere el cuarto triunfo consecutivo frente al Mora

El Guadalcacín, que la pasada jornada ganó los tres puntos sin jugar por la retirada de la competición del Mabe CD El Ejido, regresa este sábado (19:30) al Pabellón Municipal para recibir al Mora FSF, que es 13º y sólo ha cosechado seis puntos. Las de Andrés Sánchez tienen una excelente oportunidad para seguir recuperando sensaciones y encadenar su cuarta jornada consecutiva ganando. Además del triunfo de la última jornada, han vencido al Melilla Torreblanca B (6-2) y al Martos Jaén Paraíso Interior (2-5).

El cuadro toledano, aunque no ha comenzado bien la temporada, tiene un buen bloque, es competitivo, nunca pierde por goleadas y vende cara sus derrotas. Además, defiende y ataca bien.

El técnico jerezano no se fía del rival y avisa que "siempre ha sido un equipo de la zona-media alta de la tabla y hay que tener mucho cuidado, no nos podemos confiar porque nosotros en casa hemos perdido ya dos encuentros. La clasificación en este grupo no quiere decir que el último sea muy malo y el primero muy bueno, cualquiera te pinta la cara".

Además, matiza que "es un equipo que siempre genera problemas a los rivales, encaja pocos goles y cuenta con un plantel en el que hay jugadoras que llevan muchas temporadas juntas y se conocen bien, aunque también hay caras nuevas".

Sobre su equipo, tras la reacción de las últimas jornadas, apunta que "las jugadoras están muy ilusionadas, están trabajando de forma sensacional, están muy cohesionadas y tienen muchas ganas de seguir creciendo. Vamos a intentar por todos los medios sacar el partido con el apoyo de los nuestros. Siempre acuden a animarnos y queremos brindarle un buen encuentro y una nueva victoria, que es importante".