Galiano: "Contento por los tres puntos, mi equipo se ha dejado el alma"

El CD Guadalcacín sigue en un gran estado de forma. El cuadro de Diego Galiano venció en La Palma del Condado, consiguiendo su tercera victoria consecutiva y ascendiendo hasta la novena posición. Los azulones sólo han perdido un partido esta temporada, en la segunda jornada contra el Arcos y suman siete jornadas seguidas puntuando.

El equipo jerezano venció en La Palma gracias a un tanto de Pablo Gil, que ya marcaba el tanto de la victoria hace tres semanas en casa del Torreblanca. Diego Galiano felicitaba a sus jugadores porque "se han dejado el alma ante un rival que para mí es el que mejor fútbol propone de todos los que he visto hasta ahora. Nos hemos enfrentado a un equipazo, creo que es el equipo más valiente, el que más elabora. Ha sido un partido igualado, con el 0-0 tuvieron una bajo palos, metimos nosotros y con el 0-1 han tenido una muy clara de Galleti, se volcaron y nosotros en un par de contras con Chuliki pudimos hacer algún gol más", resumía el técnico.

Posteriormente, Galiano añadía: "Mi equipo ha trabajado muchísimo, hemos sabido sufrir, les doy la enhorabuena porque este equipo te exige muchísimo, te lleva de un lado a otro y es complicado. Quizá los puntos que no ganamos a principios de liga contra rivales con los que fuimos superiores nos los llevamos ahora sin muchas ocasiones. Hemos intentado presionarles arriba para que no pudieran jugar, luego nos hemos juntado bien, pero es verdad que se ha sufrido bastante".

Con este triunfo en terreno condal son tres seguidos y siete jornadas sin perder: "Sumar de tres en tres es oro. Me alegro que valoren el trabajo que estábamos haciendo antes de estas tres victorias y que reconozcan el esfuerzo. Yo decía que era cuestión de tiempo. Tengo un equipo muy joven, del año pasado hay jugadores que no siguen porque hicieron muy buen papel y era normal que salieran; han venido jugadores nuevos que tienen que adaptarse, están creciendo y mejorando día a día y esperemos seguir esta línea. Nuestro objetivo no es estar ni arriba ni ascender, pero sí crecer día a día y sufrir lo menos posible".