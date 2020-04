El CD Guadalcacín, único representante jerezano en la División de Honor Andaluza, está a la espera, como todos, de conocer si será posible reanudar la competición y cuándo. El equipo que entrena Diego Galiano marchaba en una gran dinámica -pese a perder su último encuentro ante el Atlético Onubense-, lo que le permitió salir de los puestos de descenso y ascender hasta la 12ª posición con dos puntos de distancia sobre la zona roja cuando llegó el parón por el coronavirus COVID-19.

A partir de entonces, lo que iba a ser en principio una parada de dos semanas se van a convertir al menos en ocho jornadas a recuperar (contando con que se pueda regresar el 17 de mayo), dado que el Estado de Alarma se ha prolongado hasta el próximo día 26 de abril y en caso de levantarse la restricción y poder reanudarse la competición, habría que dar al menos dos o tres semanas más de margen para que los equipos vuelvan a coger el tono físico.

En el Guadalcacín, el cuerpo técnico que lidera Diego Galiano mantiene constante contacto con la plantilla, a la que manda ejercicios para mantener la forma cada quince días. "Espero que todos estén cumpliendo las directrices", expresa el entrenador guadalcacileño. "De todas formas, los chavales tienen un grupo de whatsapp y por ahí van hablando de lo que están haciendo. Tampoco queremos estar muy encima de ellos porque no son jugadores profesionales, aunque sí hay que estar pendientes".

La gran pregunta es cuándo regresará la competición... o si podrá hacerlo. La Federación, tal y como manifestaba a Diario de Jerez su vicepresidente José Antonio Bernal, maneja todos los escenarios posibles, con el tope de acabar a mitad de julio e incluso está sobre la mesa la posibilidad de no acabar las competiciones, aunque no ha trascendido qué ocurriría en ese hipotético caso. En Inglaterra y Portugal, valgan como ejemplos, se han suspendido las competiciones séniors amateurs y se ha decidido dar la temporada por inconclusa sin ascensos ni descensos. "A nosotros nos vendría bien, la verdad, porque estamos fuera del descenso", señala Galiano.

El técnico no ve tan claro jugar hasta mitad de julio. "Yo eso no lo veo nada viable. Estamos hablando de tener que recuperar jornadas jugando miércoles y domingo y las plantillas en estas categorías no están preparadas para eso. Los equipos más modestos, como nosotros, se verían seriamente perjudicados y creo que sería otra forma de desvirtuar la competición. Tendríamos que afrontar muchos partidos sin nuestros mejores jugadores", explica.

Mientras tanto, el técnico del Guadalcacín intenta aprovechar el tiempo viendo partidos de esta temporada en ésta y otras categorías y hacer un seguimiento de jugadores jóvenes que puedan interesar en un futuro al club guadalcacileño.