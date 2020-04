José Antonio Bernal: "La propuesta del Jerez Industrial no se puede hacer"

José Antonio Bernal, presidente de la Gaditana de Fútbol y vicepresidente de la Federación Andaluza, confía en que las distintas competiciones puedan terminar sin más contratiempos que el de irse más allá del 30 de junio. El mandatario gaditano sostiene que las distintas ligas que competen a la Andaluza pueden terminar el 15 de julio y que la Federación trabaja -las reuniones telemáticas son constantes- en varias opciones en función de cómo se desarrolle la pandemia y preguntado por la posibilidad de que no se pueda acabar, señala que la Federación será "lo más justa posible", aunque admite que en ese hipotético caso no todo el mundo quedará contento. Además, descarta la propuesta del Jerez Industrial de remodelación de la División de Honor porque "las reglas no se pueden cambiar a mitad de temporada", argumentando además que la División de Honor "está mejor que nunca" desde la llegada de Pablo Lozano a la presidencia de la RFAF.

"Nuestra intención es acabar y hasta la segunda semana de julio hay tiempo para poder hacerlo"

Las dos principales preocupaciones de los clubes -salud, obviamente, aparte- son cuándo se podrán reanudar las competiciones y qué pasaría en caso de no poder hacerlo. Bernal apunta que "lo más importante ahora es la salud", las ligas se reanudarán "cuando las autoridades lo permitan" y, prudente, no se atreve a dar una fecha poniendo el símil del que se tira a una piscina sin agua dado que "el período de confinamiento se amplía hasta el día 26". No obstante, explica que "tenemos plan A, plan B y plan C" según vayan desarrollándose los acontecimientos. "Nuestra intención es acabar y hasta la segunda semana de julio hay tiempo para poder hacerlo". Parece obvio que la temporada se iría más allá del 30 de junio, fecha en la que expiran las licencias, aunque tanto la FIFA como la UEFA ya trabajan en ese sentido para ampliarlas".

No acabar las ligas "Si la cosa va avanzando y vemos que es imposible, nos reuniríamos otra vez y le daríamos una solución al tema. Trataríamos de ser lo más justos posible".

Evidentemente, Bernal se refiere a las competiciones sobre la que la Andaluza tiene competencias: de División de Honor hacia abajo, Liga Nacional Juvenil, División de Honor cadete y resto de categorías formativas. Con respecto a la Tercera División, la Andaluza tiene delegada las competencias, pero se actuará conforme dicte la Federación Española.

El peor escenario sería dar por inconclusa la temporada y en ese aspecto todavía no hay decisión. "Trabajamos en la idea de recuperar todas las jornadas y que acaben, aunque sea el 15 de julio. Si la cosa va avanzando y vemos que es imposible, pues nos reuniríamos otra vez y le daríamos una solución al tema. Trataríamos de ser lo más justos posibles, pero también tengo claro que se haga lo que se haga habrá críticas porque no se podría contentar a todos".

Propuesta del Jerez Industrial

Al hilo de la conversación, el presidente de la Gaditana de Fútbol también se detiene en la propuesta de remodelación de la Primera Andaluza y la División de Honor que auspicia el Jerez Industrial y que se conoció la pasada semana, aunque hay que precisar que el club industrialista sólo la ponía encima de la mesa en caso de que no puedan acabar las competiciones. En este sentido, José Antonio Bernal corta cualquier atisbo de cambio: "No podemos cambiar las reglas a mitad de temporada. Independientemente de eso, nosotros hicimos una encuesta a principios de temporada a los clubes y mayoritariamente optaron por disputar el 'play-off'.

Bernal añade: "La División de Honor está bien como está, los clubes están encantados con ella, el campeón se mete en la Copa del Rey y además se ha creado la Copa de Andalucía. Desde la llegada de Pablo Lozano a la presidencia, la División de Honor está mejor que nunca. Además, esa propuesta conllevaría cargarse también la Tercera Andaluza, que desaparecería".

Lo cierto es que la Primera Andaluza es la categoría más difícil de todas para ascender, dado que sólo sube un equipo de cada grupo. El presidente de la Gaditana explica que "eso es porque se da un salto de categoría provincial a regional. Lo mismo pasa en Tercera. Que hay 18 grupos y 18 ascensos".