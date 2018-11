“Es importante hacernos fuertes en casa y sumar de tres en tres”

–En Córdoba frente al líder el equipo dio buena imagen...

–No sabía cómo me iba a encontrar al equipo pero la verdad es que muy bien, mejor de lo que me esperaba. En el primer tiempo apenas nos inquietaron, es cierto que tiraron varios córners pero sin problemas y nosotros tuvimos dos ocasiones. Empezamos el segundo tiempo igual, ellos metieron otro punta más arriba, lo fijamos bien con los dos centrales y la ayuda del medio centro y tampoco nos estaban creando muchos problemas. Pero en una falta lateral encontraron el balón, hicieron bien el bloqueo y tuvieron tiempo de controlar, de conducir y de finalizar. No se rompió el equipo, nos estiramos un poco más, Juanjo tuvo una clara ocasión para empatar y luego al final ya un poquito a la desesperada, mandando a Diego Galiano arriba, nos cogieron en una contra pero el segundo gol fue lo de menos.

–¿Cómo afronta la plantilla el choque con el Ciudad de Lucena?

–Bien. Estoy viendo bien al grupo porque están entrenando con intensidad, tienen ganas. Los chavales están contentos, se ve que quieren y eso es lo importante. Contra el Lucena, como vengo diciendo, es importante hacernos fuertes en casa y empezar ya a sumar de tres en tres.

–¿Teme que haya exceso de responsabilidad o la presión pueda pasar factura a los futbolistas porque hay que ganar ya y cada partido es como una final?

–Tampoco le quiero meter mucha presión a los chavales, les digo que eso me lo dejen a mí, que soy el máximo responsable, y que ellos se dediquen a trabajar, a jugar bien al fútbol y que den lo máximo. Y a partir de ahí que se liberen, que no tengan presión y la responsabilidad justa para intentar ganar un partido.

–Las esperanzas de permanencia pasan por hacer un fortín del Fernández Marchán, donde no pueden escaparse más puntos...

–No, ya con esta son 12 jornadas y tenemos que empezar a sumar de tres en tres para que no nos cojan mucha más distancia y para que también los chavales se sientan con mucha más confianza, que vean recompensado su esfuerzo y a partir de ahí creo que el equipo irá mejorando cada jornada. Pero lo importante ahora es sumar de tres en tres y a ver si contra el Ciudad de Lucena es el día para que los chavales se sientan cómodos.

–¿Qué opinión le merece el rival, el Ciudad de Lucena?

–Lo he estado viendo, es un equipo que ha estado firmando para estar arriba pero todos los equipos no se pueden colocar arriba. Tiene un buen equipo, vi su último partido de casa y tuvieron ocasiones pero nosotros tenemos que fijarnos en nosotros mismos, sabemos que todos los equipos tienen algo. Vamos a intentar hacer un partido serio y que los tres puntos se queden aquí.

–El apoyo de la afición va a ser fundamental en casa...

–Sí, la verdad es que la afición aprieta. Ellos saben que nos hacen mucha falta y más en estos momentos en los que el equipo está metido abajo. Esperemos que alienten a los chavales, que necesitan el apoyo y su cariño y seguramente lo van a tener.