“Lo teníamos en la mano y se nos ha ido”

–Un palo la derrota después de adelantarse el Guada en el marcador y quedarse el Puente Genil con uno menos...

–Un palo duro porque teníamos el partido completamente en la mano y en dos detalles se nos ha ido. Creo que el equipo entró muy bien en el partido, es cierto que avanzado el mismo el Puente Genil estuvo un poco más cómodo que nosotros pero creo que las ocasiones las hemos puesto nosotros. Después en el segundo tiempo nos hemos adelantado en el marcador y no hemos sabido jugar con diez, había que tener tranquilidad, jugar con oficio en este campo. Es un equipo muy joven y en un córner fortuito creo que no hemos estado acertados en la marca y han empatado el partido, y a renglón seguido nos han marcado el segundo. Luego creo que el equipo ha tenido reacción pero tampoco hemos tenido el acierto que hay que tener. Creo que por méritos hemos merecido mucho más pero al final te vas hundido, cabizbajo porque haciendo las cosas bien, no ganas. Y el equipo, poniendo en una balanza lo que ha hecho el Guadalcacín y lo que ha hecho el Puente Genil, el Guadalcacín ha hecho muchos más merecimientos.

–El Puente Genil se adaptó mejor a jugar con uno menos que el Guadalcacín con uno más...

–En este campo, como se dice, tampoco se ha notado mucho. El campo es pequeño y ellos no lo han notado mucho, el primer gol es de estrategia y el segundo fuera del área, ha tirado muy cómodo y cuando estas en una situación como la nuestra no podemos dar nada al contrario, hay que estar encima, no dejarle disparar, las marcas tienen que ser contundentes. Y como he dicho, hemos hecho un gran esfuerzo pero no se ve recompensado con los tres puntos.

Puentenueva: “Remontar en Guadalcacín da mucho valor al trabajo del equipo” Juanmi Puentenueva, entrenador del Salerm Puente Genil, alabó a sus futbolistas y también al Guadalcacín: "Antes que nada quiero felicitar a mis jugadores por ganar en el campo del Guadalcacín, que no es fácil. Hemos sido capaces de reponernos a un gol de penalti, nos hemos quedado con diez y remontar da mucho valor al trabajo del equipo. Tengo también que reconocer el Guadalcacín el grandísimo trabajo que ha hecho y que ha realizado, nos ha puesto las cosas muy complicadas y difíciles y estoy convencido de que si son capaces de hacer las cosas como las han hecho aquí sacarán muchos puntos en casa. En el fútbol, la suerte que en los minutos finales no nos ha sonreído en otras ocasiones, ahora nos ha sonreído a nosotros".

–Derrota y frenazo tras la victoria en Coria...

–Sí pero las sensaciones son buenas, es lo que también fastidia, que haciendo muchas cosas buenas no consigues ganar el partido. Ya lo vimos el día del Lucena, cuatro o cinco ocasiones y no ganas el partido, y aquí igual, hasta el último minuto ahí empujando y al final la verdad es que es una pena. ¿Corregir errores? Más que los estamos minimizando no se puede hacer, dos errores puntuales y dos goles, demasiado. Nos ha penalizado bastante pero hay que seguir trabajando, la cabeza arriba porque los jugadores se lo están dejando todo, se ve que quieren y esperemos que la suerte cambie.

–Con lo que le cuesta al Guadalcacín marcar, lo poco que le cuesta a los rivales hacer gol...

–Exactamente, la primera jugada, el córner, han empatado y a renglón seguido la que han tenido también la han aprovechado. Con muy poquito, por eso te vas fastidiado. Hacemos muchas cosas mejor que el contrario y al final con un poquito te ganan.