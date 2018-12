"Haciendo muchas cosas buenas no nos llega para ganar"

A Jesús Mendoza, técnico del Guadalcacín, el empate frente al Xerez CD le supo a derrota por la igualada tardía de los xerecistas y porque consideró que sus jugadores hicieron méritos para sumar los tres puntos: "Creo que mi equipo ha rendido a buen nivel, igual que el día del Lucena y del Puente Genil. Hemos hecho muchísimas cosas buenas, entrando bien al partido, creando ocasiones y poniéndonos por delante en el marcador y en el segundo tiempo, igual, sabíamos que teníamos que meter el segundo gol, que había que intentar aprovechar los espacios y en una jugada a balón parado y a la caída perdemos dos puntos", resumió.

Reconoció que el vestuario "está hundido porque hemos merecido la victoria. Días como contra el Betis o el Conil no merecimos nada pero el equipo ha competido a un gran nivel y te fastidia. Haciendo muchas cosas buenas tampoco nos llega, lo hemos visto. Pero estoy orgulloso de los chavales y a seguir trabajando, no nos queda otra. Exceptuando el partido del Conil, en el que no estuvimos a la altura, el equipo merece mucho más, como el día de Puente Genil o Lucena. Nos hemos merecido ganar... no sé si es la mala suerte o qué porque el equipo entrena muy bien".

Así, no tuvo más remedio que reconocer que el punto le sabe a derrota: "Por supuesto, teníamos el partido en la mano. El equipo no se conformado con el 1-0, al contrario, ha ido a por el segundo gol, saliendo bien al ataque, hemos contrarrestado bien el juego de ellos, que sabíamos que era balones aéreos a Carrión y buscar la segunda jugada y nos hemos encontrado cómodos, a veces tocando el balón y entrando desde atrás. Esto es lo que tiene el fútbol, el Xerez venía a hacer su juego, a intentar tener tres o cuatro ocasiones y a marcar su gol como han hecho otros muchos equipos aquí. Mi equipo ha minimizado los errores al máximo y lo que jode y duele es que no nos sirva para sumar los tres puntos. El vestuario está jodido porque ha hecho un derroche en todos los aspectos y sólo suma un punto", lamentó.

Los guadalcacileños anularon a las principales referencias del Xerez CD, mérito que Mendoza atribuyó a su equipo: "Nosotros hemos entrado bien, el Xerez ha metido músculo en el centro del campo con Parra y Juanma Aguilar y dando libertad a David Narváez y lo hemos contrarrestado bien con Luis en el pivote y mandando a Piñero un poco más entre líneas".

Y cuestionado por la falta de refuerzos y si cuando lleguen puede ser tarde contestó: "Seguramente, desde que llegué dijeron que iban a traer fichajes y están en ello, es cierto que la economía del club es complicada y es muy difícil. El mismo Adri que ahora está en el Xerez estuvo hace dos semanas aquí hablando conmigo pero el club no podía llegar a lo que él pretendía. Es lo que hay, intentar que venga gente, esperemos que sea cuanto antes y seguir trabajando".