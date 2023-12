El Guadalcacín FSF busca en Ceuta la cuarta victoria seguida

El Guadalcacín FSF pasa por ser uno de los equipos más en forma del Grupo 3 de la Segunda División femenina de fútbol sala. Las jerezanas han encarrilado tres triunfos consecutivos (y el +3 por la retirada de El Ejido) -sólo el Xaloc Alacant lleva mejor racha-, resultados que permiten a las de Andrés Sánchez estar en la cuarta posición con 22 puntos, empatadas con las alicantinas, a dos del Chiloeches y a seis del Desguaces París La Algaida, líder incontestable.

El conjunto guadalcacileño afronta este sábado (13:00 horas) un complicado partido en terreno del Luis de Camoens ceutí, equipo que marcha en la octava plaza con 17 puntos y que caía la pasada semana en terreno del Xaloc Alacant. Las caballas son principalmente potentes en su cancha, donde ganaron por ejemplo al segundo clasificado en su última comparecencia como locales. De hecho, en el Guillermo Molina Ríos sólo han pescado dos equipos hasta el momento: el Ceuta en el derbi local y el líder y eso fue en los dos primeros compromisos de la temporada. A partir de entonces, el Camoens ha sumado nueve puntos de nueve posibles como local.

Pero el Guadalcacín también atraviesa un buen momento. Las jerezanas pasaron ya el bache y además de los 3 puntos sumados por la retirada de El Ejido, superaron 2-5 al Martos, mientras que en el Municipal cayeron Melilla (6-2) y Mora (3-0). Estos 12 puntos han supuesto dar un salto importante en la tabla y, sobre todo, abrir una brecha importantísima con los puestos de descenso. Parece claro que este año el equipo de Andrés Sánchez no va a pasar apuros para mantener la categoría y que los objetivos son otros distintos a partir de ahora.

El técnico apunta que el Luis de Camoens es un equipo formado por jugadoras extranjeras, "brasileñas, argentinas, uruguayas... No empezaron bien, pero porque se jugaba la Copa América y no pudieron contar con las jugadoras que habían firmado". Por lo que respecta a su equipo, señala que "estamos bien, no hay lesionadas y el equipo está trabajando bastante bien. Vamos con la ilusión de poder puntuar, aunque sabemos que será difícil porque nos vamos a enfrentar a jugadoras de mucha experiencia. Es un equipo sólido y fuerte, juega ante su afición y aunque parezca típico y una excusa, el factor arbitral siempre es desequilibrante en Ceuta".