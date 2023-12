El Guadalcacín FSF se impone al colista Mora en un feo encuentro (3-0)

Nuevo paso al frente del Guadalcacín FSF. El cuadro pedáneo ha logrado encadenar este fin de semana su cuarto triunfo consecutivo, aunque uno llegó sin jugar por la retirada de El Ejido Futsal, en el Grupo III de Segunda División Nacional y ha confirmado su buen momento de forma. Las de Andrés Sánchez se impusieron al colista Mora FSF por 3-0 en un feo y tosco encuentro, en el que lo mejor fue el resultado, y se han colocado cuartas en la tabla con 22 puntos, los mismos que el tercer clasificado, el Xaloc Alacant.

Con la importante baja del técnico jerezano, que no pudo sentarse en el banquillo y tuvo que seguir el partido por televisión porque se encuentra enfermo con gripe y fiebre, el Guada no tardó en hacerse con el control del juego ni en comenzar a generar ocasiones, pero no lo tenía nada fácil ante un rival encerrado atrás, cuyo único objetivo era destruir, defender y buscar unas contras que nunca llegaron porque no arriesgó.

En el ecuador del primer acto, después de mucho insistir más con empuje que con buen juego, Beatripi abrió la lata. La diana de las guadalcacileñas obligó al combinado toledano a estirarse algo, pero sin arriesgar nada.

En la segunda parte, el Guadalcacín volvía a la carga y seguía generador acciones de peligro, pero se le resistía. Finalmente, Nekane y Nona consiguieron ampliar la ventaja en el marcador y dejar los tres puntos en casa.

Andrés Sánchez valora de forma muy positiva este nuevo triunfo y destaca que "sinceramente, el partido no fue nada atractivo y se pudo ver poco fútbol sala, hubo un equipo que quería ganar y otro que no quería perder. Estoy contento con el resultado, seguimos ganando y debemos seguir trabajando. Estos tres puntos nos refuerzan, pero debemos tener los pies en el suelo porque queda mucho".

Al Guadalcacín FSF le toca viajar este sábado día 9 hasta Ceuta para medirse al IES Luis de Camoens, en un duelo que va a ser bastante complicado, ya que se mide a un conjunto que se ha instalado en la mitad de la tabla con 17 puntos. Será un piedra de toque para medir el crecimiento del equipo jerezano.